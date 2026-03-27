사진=데이즈드

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배우 이다희가 강렬한 아우라로 돌아온다. 이다희는 다음 달 10일 방송되는 tvN 예능 '구기동 프렌즈'에 고정 출연을 예고했다. 해당 프로그램은 동갑내기 싱글들의 동거를 담은 리얼리티로, 장도연과 '돌싱' 안재현을 비롯해 최다니엘, 장근석, 경수진 등이 출연하는 것으로 알려졌다.여러 방면에서 활약하며 폭넓은 스펙트럼을 증명한 이다희가 함께한 패션 매거진 데이즈드 코리아(DAZED KOREA) 4월 호 화보가 공개됐다. 공개된 화보 속 이다희는 감각적인 콘셉트 소화력을 발휘하며 시선을 단박에 강탈했다.무엇보다 거침없고 자유분방한 텐션을 자아내는 이다희의 프로포션이 이전과는 또 다른 색다름을 안기며 드라마틱한 화보를 완성했다. 그뿐만 아니라 레더 소재를 믹스 매치한 스타일링을 패셔너블하게 소화해 내며 록시크의 진수를 보여줬다.화보와 함께 진행된 인터뷰에서 이다희는 도전해 보고 싶은 역할을 질문에 "극과 극을 다 해보고 싶다"라고 운을 떼며 "평범하고 내추럴한 인물도, 강렬한 빌런 역할도 해보고 싶다. 연기하는 동안만큼은 거침없이"라며 연기관에 관해 이야기했다.그런가 하면 워너비로 꼽히는 것에 대해 "외적인 이미지가 많은 것 같아서, 그 외 부분에도 멋진 사람이 되고 싶다"라고 말하며 "누군가에게 긍정적인 영향을 줄 수 있는 사람이면 좋겠다"라며 진솔하게 답했다.또한, 이다희는 "스스로 자존감을 지키는 것도 중요하고, 또 누군가의 자존감을 지켜주는 사람이 되고 싶다. 두려워하지 않고 계속 도전하면서요"라며 남다른 마음가짐을 전했다.이처럼 온전히 자신만의 스타일로 콘셉트를 흡수한 이다희는 카리스마와 도회적인 무드로 모두의 마음을 사로잡았다. 이에 독보적인 존재감을 발산하는 이다희가 앞으로 보여줄 행보와 활약에 많은 이들의 이목이 쏠린다. 이다희의 많은 화보와 인터뷰 전문은 '데이즈드 코리아' 4월 호를 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr