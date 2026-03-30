씨야/ 사진 제공=씨야

씨야 김연지/ 사진 제공=씨야

그룹 씨야가 '원조 헌트릭스' 수식어를 정조준한다.씨야(남규리, 김연지, 이보람)는 지난 26일 서울 송파구 롯데타워에서 15년 만의 신곡 '그럼에도 우린' 발매 기념 인터뷰를 열었다.멤버들은 넷플릭스 오리지널 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌') 속 3인조 걸그룹 헌트릭스에 씨야의 모습을 겹쳐 봤다. 이날 남규리는 "우스갯소리로 '우리가 '케데헌'의 원조다' 이런 이야기를 했다. '케데헌'은 MZ들도 많이 알지 않나. 씨야를 모르는 친구들이 우리를 보고 '저 언니들 '케데헌'과 비슷하다 이런 생각을 해주지 않을까"라고 말했다.김연지 역시 "씨야를 모를 수 있다고 생각한다"며 "가사에 우리의 이야기를 포함해 연령 불문 공감할 수 있는 이야기를 들려주고자 했다. 씨야의 향수를 느낄 수 있는 곡도 준비했다. 1020도 좋아하는 곡이 탄생할 것"이라고 자신감을 보였다.선공개곡 가사는 전부 한국어로 쓰였다. 이보람은 "영어는 우리가 주로 쓰는 언어가 아니다 보니까 한글 가사가 조금 더 진정성 있게 느껴졌다"고 설명했다. 남규리도 "같은 의미도 더 깊이 있게 표현할 수 있는 게 한국어다. 가장 한국적인 게 가장 세계적이다"라며 웃었다.남규리는 "음악의 힘이 그런 것"이라며 "언어가 달라도 해외 팬들에게도 감동을 줄 수 있고 교감을 할 수 있다. 해외나 전국 곳곳에서 노래할 기회가 생긴다면 기꺼이 노래 부르고 싶다"고 덧붙였다.씨야의 선공개곡 '그럼에도 우린'은 30일 오후 6시 발매된다. 이들은 선공개곡 발매 당일인 이날 팬미팅을 개최하며 본격적인 활동의 포문을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr