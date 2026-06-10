두 사람의 결별 소식에 정경호의 과거 발언이 재조명 받고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 정경호와 최수영이 결별 소식을 알린 가운데, 정경호가 과거 공식 석상에서 한 발언이 재조명받고 있다.정경호는 지난해 12월 tvN '프로보노' 제작발표회에서 결혼과 관련된 질문을 받았다. 당시 사회자 박경림이 "(정경호의 역할이) 이슈 메이커인데 발표할 소식은 없냐"고 물었고 정경호는 "없다"고 단답했다. 이어 김성윤 PD가 "날짜만이라도 알려달라"고 하자 정경호는 "무슨 날짜냐. 쓸데없는 소리 하지 마라. 그런 거 없다"고 받아쳤다. 이후 박경림이 "드라마 첫 방송 날짜를 말한 것"이라고 정리하며 상황을 일단락했다.당시에는 농담이나 단순 해프닝으로 여겨지며 지나간 일이다. 하지만 최근 두 사람의 결별이 알려지자 그때 이미 관계에 변화가 있던 것 아니냐는 추측이 나오고 있다.정경호와 최수영은 2012년 공개 열애를 시작해 오랜 시간 동안 연예계 대표 장수 커플로 사랑받았다. 방송에서 스스럼없이 서로를 언급하며 애틋함을 보였지만 결국 지난 9일 오랜 인연의 마침표를 찍었다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr