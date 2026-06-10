‘핱시2’ S대 이규빈, 모델과 결혼…그림같은 웨딩 화보

이규빈과 안선미의 결혼 화보가 공개됐다.최근 안선미는 예비신랑 이규빈과의 웨딩 사진을 게재했다. 안선미는 모델인 만큼 프로답게 포즈를 선보였다. 이규빈은 진중한 모습으로 시선을 끌었다.한편 이규빈은 2018년 방송된 채널A '하트시그널2'에 출연해 얼굴을 알렸다.안선미는 인플루언서로 활동 중인 모델이다. 두 사람은 2023년부터 공개 열애를 해왔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr