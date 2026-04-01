사진=하퍼스바자

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패션 매거진 <하퍼스 바자> 코리아가 배우 임지연과 함께한 화보를 공개했다. 그의 신체 프로필은 167cm 47kg이라고 알려졌다. 프리미엄 14K 주얼리 브랜드 로제도르와 협업한 이번 화보는 새로운 파인 주얼리 컬렉션과 브랜드 론칭 12주년을 기념한 컬렉션을 함께 담았다.새롭게 공개된 파인 주얼리 컬렉션 'FOUR SEASONS OF LIGHT'는 사계절 숲의 풍경에서 영감을 받아 각 계절이 지닌 빛과 색의 변화를 유색 스톤으로 표현한 것이 특징이다. 계절의 분위기를 담은 컬러 스톤과 섬세한 세팅이 어우러져 자연이 지닌 시간의 흐름을 주얼리로 풀어냈다.5살 연하인 이도현과 공개 연애 중인 임지연은 계절별 무드에 따라 밝고 싱그러운 분위기부터 차분하고 신비로운 인상까지 다양한 모습을 보여주며 주얼리의 색과 빛을 자연스럽게 보여주며 현장 스태프들의 감탄을 자아낸 것으로 전해진다. 주얼리가 지닌 색과 빛의 미묘한 차이를 화보 속에서 입체적으로 표현하며 컬렉션의 분위기를 한층 강조했다.로제도르의 파인 주얼리 컬렉션은 4월 초 롯데백화점 잠실점에서 디스플레이와 판매를 진행할 예정이며, 시즌별 제품을 순차적으로 선보이는 로테이션 방식으로 운영될 예정이다. 한편, 화보에서는 파인 주얼리 컬렉션과 함께 '벨로나 엣지' 컬렉션과 '무아르딘', '아마드' 뱅글 등 다양한 신제품을 함께 매치하며 옷차림이 가벼워지는 봄철 스타일링에 어울리는 다채로운 주얼리 선택지를 제안한다.브랜드 론칭 12주년을 기념한 '듀얼엑스(Dual X)' 컬렉션도 공개했다. 로마 숫자 XII(12)에서 착안한 교차 구조 디자인이 특징으로, 펜던트와 이어링, 링 등으로 구성된다. 앞뒤 금속 컬러를 달리한 리버서블 형태로 제작돼 하나의 주얼리로 두 가지 스타일을 연출할 수 있는 점이 특징이다. 일상에서 즐기기에도 부담이 없고, 임지연의 스타일링 제안처럼 화이트 드레스와 함께 매치하면 한층 드레시한 분위기를 완성할 수 있다.임지연과 함께한 로제도르 화보는 <하퍼스 바자> 4월호에서 만나볼 수 있으며, 그 밖의 디지털 콘텐츠는 <하퍼스 바자> 공식 웹사이트, 공식 인스타그램을 통해 순차적 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr