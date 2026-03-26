사진=배우 고은아 SNS

배우 고은아가 목 주름을 관리하는 일상을 공유했다.고은아는 25일 개인 SNS 계정에 "목 관리"라는 글과 함께 사진을 게시했다. 사진에는 화장기 없는 얼굴로 목 피부를 관리 중인 고은아의 모습이 담겼다.고은아는 과거 코 재수술을 위해 중형차 한 대 가격에 달하는 비용을 지불했다고 밝힌 바 있다. 당시 수술은 9시간 동안 진행된 것으로 알려졌다.현재 고은아는 그룹 엠블랙 미르와 함께 유튜브 채널 '방가네'를 운영하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr