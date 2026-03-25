홈 연예가화제 수지, 미모 말하면 입아파 [TV10] 입력 2026.03.25 15:21 수정 2026.03.25 15:21 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 임수정 딸, 청각 장애 있었다…♥하정우와 부부 관계 회복하려 노력 ('건물주') '70세' 심수봉, 마지막 인사 전했다…갑작스런 은퇴 선언 "배신 당한 것 같아" ('히든싱어') SBS 연예대상서 푸대접 논란 일었다더니…지석진, 결국 분노했다 "열받네" ('만학도지씨') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT