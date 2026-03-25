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배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석했다.
수지, 미모 말하면 입아파 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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