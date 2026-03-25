엑스디너리 히어로즈 미니 8집 선공개곡 'X room' MV 티저 섬네일/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 새 미니 앨범 선공개곡 'X room'(엑스 룸)을 발표하고 엑디즈표 서정적 감성으로 리스너들의 마음을 두드린다.엑스디너리 히어로즈는 4월 17일 미니 8집 'DEAD AND'(데드 앤드)를 발매한다. 이에 앞서 25일 오후 6시 신보 수록곡 'X room' 음원과 뮤직비디오를 먼저 선보이고 컴백 분위기를 예열한다.신곡 'X room'은 희미해져 가는 관계를 담담히 그려낸 빈티지 발라드곡이다. 서로를 붙잡고 있던 시간을 오래된 필름처럼 천천히 되감아 가며 결국은 괜찮아질 것이라는 조용한 다짐을 전한다. 엑스디너리 히어로즈 멤버 전원이 작사, 작곡에 참여했고 심은지, 이해솔, 이형석(PNP) 등 유수 작가진이 힘을 보탰다. 앞서 공개된 'X room' 뮤직비디오 티저는 포근하고 따스한 감성을 머금은 장면들로 영화 같은 분위기를 자아내며 완편을 향한 호기심을 높였다.선공개곡 'X room'이 실린 신보 'DEAD AND'에는 타이틀곡 'Voyager'(보이저), 'Helium Balloon'(헬륨 벌룬), 'No Cool Kids Zone'(노 쿨 키즈 존), 'Hurt So Good'(헐트 소 굿), 'Rise High Rise'(라이즈 하이 라이즈), 'KTM'(케이티엠) 총 7트랙이 수록된다. 이번에도 역시 건일, 정수, 가온, 오드, 준한, 주연 여섯 멤버가 전곡 크레디트에 이름을 올리고 음악적 역량을 빛냈다.엑스디너리 히어로즈가 여덟 번째 미니 앨범 정식 발매에 앞서 선보이는 신곡 'X room'은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 감상 가능하다. 신보 'DEAD AND'와 타이틀곡 'Voyager'는 다음 달 17일 오후 1시 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr