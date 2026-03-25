사진=KBS1 '아침마당'

로커에서 트로트 가수로 도전장을 낸 가수 적우(54)가 '미스트로4'에 출연하게 된 계기에 대해 밝혔다.지난 24일 방송된 KBS1 '아침마당'에는 최근 TV조선 '미스트롯4'에 출연해 화제를 모은 적우가 게스트로 출연했다.이날 적우는 로커에서 트로트 가수로 변신한 최근의 행보에 솔직한 심정을 털어놨다. 적우는 "'미스트롯4' 섭외를 받았을 때 당연히 심사위원이나 패널인 줄 알았는데, 도전자로 나오라고 해서 당황했다"며 "나 스스로 늙었다고 생각했고, 타 장르 오디션은 고려조차 안 했었다"고 고백했다.그럼에도 도전을 결심한 결정적 계기는 '팬'이었다. 적우는 "15년 동안 나를 사랑해준 친구 같은 팬을 위해 나갔다"며 "심장이 망가져 이틀에 한 번씩 투석하는 힘든 상황에서도 나를 위해 투표를 독려해준 고마운 분"이라고 밝혀 뭉클한 감동을 전했다.한편 적우는 1971년생이다. 2004년 6월 가수로 데뷔해 2011년 MBC '나는 가수다', 2014년 KBS2 '불후의 명곡', 2017년 2022년 MBC '미스터리 음악쇼 복면가왕' 등에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr