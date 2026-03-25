댄서 차현승, 백별형 완치되더니…승마까지 취미 제대로 즐겨

댄서 차현승이 백혈병 완치 후 취미활동에 나섰다.최근 차현승은 자신의 계정에 승마를 하는 모습을 보였다. 백혈병 완치 소식을 알린 후 다양한 활동을 하고 있는 모양새다.앞서 차현승은 지난해 9월 백혈병 투병 사실을 직접 알린 바 있다. 그는 같은 해 6월 갑작스럽게 응급실로 이송된 이후 약 6개월간 치료에 전념했으며, 12월 22일에는 SNS를 통해 완치 소식을 전했다.당시 그는 “끝나지 않을 것만 같던 투병 생활이 드디어 막을 내렸다”며 두려움과 고통 속에서도 마음을 다잡았던 시간을 담담히 털어놨다. 특히 “고통조차도 나를 살게 하는 과정 일부라는 걸 깨달았다”라며 “웃다 보니 두려움도 조금씩 사그라들었다”고 적었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr