하지원, 동성애자였다…성접대 강요로 사망한 배우가 연인, "지옥 끝까지 밀어버릴 것" ('클라이맥스')

사진제공=ENA

배우 하지원이 강압적인 베드신과 성접대로 사망한 동성 연인을 잃은 처절한 슬픔을 잔혹한 복수로 승화시킨 ‘역대급 팜므파탈’ 열연을 선보였다.하지원은 지난 24일 방송된 ENA ‘클라이맥스’ 4회에서 아끼는 동료 한지수(한승희)를 죽음으로 몰아넣은 연예 제작자 오광재(서현우)를 향한 복수를 가동, 자신의 손에 피 한 방울 묻히지 않고 상대를 파멸시키는 추상아 역을 맡았다.이날 방송에서 추상아(하지원)는 한지수의 장례식장에서 만난 오광재에게 “내가 지옥 끝까지 밀어버릴 테니까 두고 보자”라며 뺨을 때리는 등 끓어오르는 분노를 터뜨렸다. 특히 자신을 감시하기 위해 고용된 박재상(이가섭)에게 “네 여자 하고 싶어. 다 너한테 줄게. 그러니까 재상아, 오광재 좀 죽여줄래?”라고 속삭이며 살인을 사주, 서늘한 아우라를 발산했다.추상아의 ‘팜므파탈’ 매력은 범행 이후의 치밀함에서 더욱 빛났다. 참고인 조사에서 담당 검사 방태섭(주지훈)을 대면한 추상아는 “죽여달라고 하진 않았다, 진심으로”라며 태연한 거짓 연기를 펼쳤다. 박재상의 범행 현장 검증에서 박재상 어머니를 부축하며 위로하면서도 박재상에게 애절한 눈빛을 보내 사건을 단독 범행으로 포장하는 등, 치밀한 알리바이 조작으로 ‘두 얼굴의 악녀’ 면모를 보였다. 더불어 사건의 모든 정황을 파악한 방태섭이 “모든 치부를 무덤까지 가져가겠다”라며 결혼을 제안하자, 이를 받아들여 전략적 결혼을 발표한 전말까지 공개됐다.그러나 추상아는 오광재를 죽인 진범이 박재상이 아니라는 사실을 뒤늦게 알게 됐고, 방태섭을 향해 “너도 똑같은 놈이었다, 난 단 하루도 그날에서 벗어나 본 적 없었다”라고 울부짖으며 격렬한 부부싸움을 벌였다. 이후 운전 중 공황장애 증상을 겪으며 위태로운 심리를 드러낸 추상아가 ‘살인자 추상아, 은폐자 방태섭’이라는 뉴스 전광판을 보며 하얗게 질린 엔딩이 이어졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr