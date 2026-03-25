사진=그룹 블랙핑크 제니 SNS

사진=그룹 블랙핑크 제니 SNS

그룹 블랙핑크 제니가 홍콩 공연을 마무리한 소감을 전했다.제니는 24일 개인 SNS 계정에 "컴플렉스콘 홍콩! 정말 멋진 밤이었어요. 저와 함께 즐겨주신 모든 분들께 정말 많은 사랑을 보냅니다. 감사합니다"라는 글과 사진 여러 장을 올렸다.공개된 사진 속 제니는 흰색 코르셋 크롭톱과 검은색 가죽 반바지를 착용했다. 여기에 무릎 위까지 오는 레이스업 부츠를 매치하고 파란색 스모키 아이 메이크업을 한 모습이다. 실버와 블루 색상의 반지도 여러 개 착용했다.공연 실황 사진에는 파란색 조명 아래 마이크를 들고 공연을 진행하는 장면이 담겼다. 제니는 검은색 크롭톱과 붉은색 반바지를 입은 안무가들과 무대를 꾸몄다.제니는 지난 22일 개최된 스트리트 패션·컬처 축제 '컴플렉스콘 홍콩'에 헤드라이너로 출연했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr