사진 제공=JYP엔터테인먼트

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그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 디지털 싱글을 발매하고 데뷔 8주년을 뜻깊게 기념한다.스트레이 키즈는 3월 25일 디지털 싱글 '별, 빛 (STAY)'(별, 빛 (스테이))를 발매한다. 2018년 3월 25일 스트레이 키즈의 첫 시작을 알린 이들은 그로부터 8년이 지난 오늘, 오랜 시간 함께해 준 스테이(팬덤명: STAY)에게 음악으로 진심을 전한다.신곡 '별, 빛 (STAY)'는 밴드 사운드, 기타와 피아노 멜로디가 따스한 감성을 더하며 서로가 함께하기에 가능한 내일의 희망을 '우주'와 '별'에 빗대어 표현했다. 지난 23일 공식 SNS 채널에 게재한 숏폼 영상으로 공개된 "곁에 있어 줄래 그럼 널 감싼 우주가 될 테니"를 비롯한 노랫말은 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔의 깊은 진심을 전한다.이번 디지털 싱글에는 스트레이 키즈 멤버들의 진심이 곳곳에 새겨졌다. '별, 빛 (STAY)'는 멤버 한과 승민이 작곡에 참여했고, 두 사람이 직접 가사를 완성해 가장 빛나는 표현으로 스테이에게 스트레이 키즈의 마음을 선물한다. 온라인 커버도 여덟 멤버가 직접 디자인에 참여해 각자의 개성을 담은 별을 그려 나침반이 돼준 스테이 주변을 감싸 '빛이 방향이 되는 순간'을 표현했다.신곡 발매에 이어 3월 28일과 29일, 4월 4일과 5일에는 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬미팅 'Stray Kids 6TH FANMEETING 'STAY in Our Little House''(스테이 인 아워 리틀 하우스)를 개최한다. 각 주의 마지막 공연일인 3월 29일과 4월 5일에는 오프라인 공연과 동시에 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 진행한다.데뷔 8주년 당일을 특별하게 장식할 스트레이 키즈의 디지털 싱글 '별, 빛 (STAY)'는 3월 25일(수) 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 각종 음원 사이트에서 감상 가능하다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr