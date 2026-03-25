사진=강소라 SNS

배우 강소라가 자기애를 뽐냈다.지난 23일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에는 강소라가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 강소라는 부부 생활에 대해 "탕후루와 마라탕을 오간다"고 표현했다. 그는 "남편이 치아 자국까지 남은 깍두기까지 냉장고에 넣어놔 싸우게 된다"면서 부부싸움 비화를 털어놨다. 이에 탁재훈은 "그런 게 나중에 이혼 사유가 된다"라며 거들었다.남편과의 단짠 결혼생활을 언급한 강소라의 SNS에는 남편의 흔적조차 보이지 않는다. 오롯이 자신의 근황만을 비추며 자기애를 과시해 눈길을 끌었다.한편 1990년생으로 올해 36세인 강소라는 2020년 10살 연상의 한의사 남편과 결혼 후 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr