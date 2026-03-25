아일릿 / 사진 제공=빌리프랩(하이브)

아일릿 / 사진 제공=빌리프랩(하이브)

아일릿 / 사진 제공=빌리프랩(하이브)

그룹 아일릿(ILLIT)이 25일 데뷔 2주년을 맞았다. 2024년 3월 25일 데뷔한 아일릿은 음악, 퍼포먼스, 비주얼 전반에 걸쳐 일관된 정체성을 유지하면서도 매 앨범 새로운 시도를 멈추지 않으며 스펙트럼을 넓혔다.이들은 데뷔작부터 지난해 발표한 미니 3집 'bomb'까지 3개 앨범 연속 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 올렸다. 싱글 1집 타이틀곡 'NOT CUTE ANYMORE'는 '버블링 언더 핫 100(Bubbling Under Hot 100)' 7위를 찍으며, 데뷔곡 'Magnetic'의 기세를 잇는 히트곡 탄생 가능성을 높였다.단독 공연 규모도 한층 커졌다. 아일릿은 지난해 한국과 일본에서 개최한 팬콘서트 '2025 ILLIT GLITTER DAY' 8회 전석을 매진시킨 데 이어 첫 번째 투어 'ILLIT LIVE 'PRESS START♥''(이하 'PRESS START')를 국내외 7개 도시에서 총 14회에 걸쳐 공연한다.글로벌 영향력을 키운 아일릿은 오는 4월 30일 미니 4집 '마밀라피나타파이'(MAMIHLAPINATAPAI) 발매를 앞두고 있다. 이들이 이번에는 어떤 독창적인 음악과 콘셉트로 1020 세대의 트렌드를 이끌지 기대가 모인다. 다음은 아일릿이 소속사 빌리프랩을 통해 전한 일문일답이다.윤아 : 어느덧 데뷔 2주년이 되었다는 게 감회가 새롭습니다. 저희 다섯 멤버가 함께 데뷔하는 순간, 그리고 1주년을 맞이했을 때 추억들이 새록새록 떠오르는데요. 앞으로도 아일릿으로서 함께할 많은 경험들이 기대됩니다.민주 : 찬찬히 되돌아보니 지금까지 정말 많은 것들을 이뤘더라고요. 이런 순간을 맞이할 수 있게 함께해 주신 모든 분들에게 감사한 마음이 큽니다. 무엇보다 그 시간 동안 옆에 있어 준 GLLIT(글릿.팬덤명)에게 제일 고맙고 사랑한다고 말하고 싶어요.모카 : 데뷔했을 때는 2주년이 엄청 멀게 느껴졌는데요. 정신없이 열심히 달려왔더니 이렇게 2주년이 됐네요. 앞으로 더 다양하고 멋있는 활동할 수 있도록 노력하겠습니다.원희 : 아일릿이 벌써 두 번째 생일을 맞이했다는 게 정말 신기해요. 지난 2년간 글릿과 함께 쌓은 행복한 추억들은 엄청 큰 힘이에요. 글릿과 맞이할 날들에 또 어떤 즐거운 일들이 있을지 기대되고 설렙니다.이로하 : 그동안 소중한 순간들이 정말 많았어요. 특히 작년에 더 많은 글릿들과 만날 수 있어서 좋았는데, 앞으로도 더 그런 기회들이 많아질 것 같아요. 열심히 활동할 테니 지켜봐 주세요.윤아 : 단독 투어는 처음이라 미흡하고 아쉬웠던 부분들도 있었지만, 글릿을 생각하며 열심히 준비한 공연을 잘 마무리해서 보람 있었습니다.민주 : 저희가 투어를 했다는 게 아직도 꿈만 같은데요. 정말 재미있게 무대를 해서 더 기억에 남아요. 앞으로 더 성장하고 다양한 모습 보여드릴 테니 남은 'PRESS START' 투어도 많이 기대해 주세요.모카 : 전 예상했던 것보다 긴장했는데, 공연을 하면 할수록 즐길 수 있어서 남달랐어요. 그리고 글릿을 가까이에서 볼 수 있어서 더욱 좋았습니다.원희 : 저도 아일릿의 첫 번째 투어의 시작을 알리는 공연이다 보니 많이 긴장됐어요. 아쉬운 부분도 있지만 모든 순간이 행복했어요. 더 많은 지역에서 글릿을 볼 생각을 하니 벅차요.이로하 : 공연장을 꽉 채운 글릿을 보면서 감동받았어요. 서울 공연이 무사히 끝날 수 있게 함께 고생해 주신 스태프분들과 멤버들에게 진심으로 감사합니다.윤아 : 매 앨범이 새로운 도전이었고 의미 있었는데요. 특히 싱글 1집 'NOT CUTE ANYMORE'에서 기존의 아일릿이 갖고 있던 귀여운 이미지의 틀을 깬 것이 흥미로웠습니다.민주 : 아일릿의 모든 곡이 각기 다른 느낌이라고 생각해요. 노래 장르부터 무대 위 표정, 의상까지. 그럼에도 그 안에 아일릿만의 색깔이 다 담겨 있는 게 장점이지 않을까 싶습니다.모카 : 매번 신선한 모습을 보여드리려고 노력하지만 개인적으로 'NOT CUTE ANYMORE'를 잘 소화하고 싶어서 더욱 열심히 했어요. 그리고 미니 4집 '마밀라피나타파이' 타이틀곡 'It's Me'도 열심히 준비하고 있으니 기대해 주세요.원희 : 항상 아일릿다웠는데 이 모든 건 우리 멤버들, 그리고 스태프들이 있어서 만들 수 있었던 결과물이라고 생각해요. 앞으로도 아일릿은 아일릿만의 길을 걸어가겠습니다.이로하 : 항상 새로운 모습을 보여드리려고 하지만 개인적으로 이번 미니 4집이 특히 기대돼요. 표정이나 퍼포먼스에 신경을 많이 썼거든요. 글릿과 대중 분들이 저희를 보고 '아일릿이 이런 것도 할 수 있구나!'라고 말이 나올 수 있을 만큼 모두를 깜짝 놀라게 하고 싶어요.윤아 : 작년 팬콘서트 'GLITTER DAY'에 이어서 'PRESS START'까지 돌아보면, 저희가 1년 사이에 많이 성장했더라고요. 무대 위 돌발적인 상황에 대한 대처 능력이 생긴 걸 보고 확실히 느꼈어요. 공연을 하면서 다방면에서 많이 배우고 있어요.민주 : 단독 공연은 데뷔 1주년 목표이기도 했지만 아이돌을 꿈꿨던 그 순간부터 바라왔던 큰 목표였거든요. 그래서 저에겐 'PRESS START'가 큰 의미이자 성장을 느낄 수 있었던 계기였어요.모카 : 저는 멘탈이 강해졌다고 생각해요. 무대 위에서 불안하거나 긴장할 때도 많았는데, 이제 스스로 컨트롤할 수 있게 된 것 같아요.원희 : 이번 첫 투어를 준비하면서 저희가 많이 성장했다는 게 체감됐어요. 단독 공연을 할 수 있는 아티스트가 됐다는 게 뿌듯했습니다.이로하 : 데뷔했을 때는 무대에서 틀릴까 봐 걱정을 많이 했는데 이제 즐기게 됐어요. '이번엔 무대 위에서 이렇게 해볼까?'하면서 다양한 시도도 하게 됐고요.윤아 : 올해도 저희 아일릿의 노래를 많은 글릿 분들이 좋아하는 게 목표인데요. 나아가 좀 더 많은 분들이 아일릿이 좋아하게 되는 계기를 만들고 싶어요.민주 : 작년에 정말 다양한 나라에 있는 글릿들이 저희를 응원해 주셔서 될 수 있는 한 더 많이 찾아뵙고 싶어요. 그리고 더 많은 장르에 도전하면서 음악적 스펙트럼을 넓히고 싶습니다.모카 : 글릿이 심심하지 않도록 계속 아일릿의 새로운 매력을 보여주는 게 목표예요. 이전보다 더 나은 모습을 보여주도록 노력하겠습니다.원희 : 올해 첫 투어를 시작한 만큼 전 세계에 있는 글릿에게 좋은 무대를 선사하는 게 목표입니다.이로하 : 먼저 4월 30일에 선보이는 '마밀라피나타파이'를 통해서 많은 분들에게 아일릿의 다채로운 매력을 제대로 보여드리고 싶어요. 'PRESS START'도 8월까지 이어가는데 성공적으로 마무리하고, 그 과정에서 많이 배우고 성장하는 게 올해 목표입니다.윤아 : 힘든 시간 속에서도 서로 믿고 의지하며 '으쌰으쌰' 해줘서 고마워.민주 : 앞으로도 이렇게 다섯 명이서 즐겁게 지내자. 지금처럼 서로 의지하고 도움이 되는 사이였으면 좋겠어. 항상 고마워.모카 : 2주년까지 정신없이 달려왔지. 앞으로도 정신없이 달려서 5년, 10년 동안 같이 하자.원희 : 누구보다 가장 가까운 곳에서 서로 힘이 돼주고 함께 성장하고 있는 우리 멤버들. 항상 고맙고 제가 제일 응원해요. 올해도 파이팅!이로하 : 무슨 일이 있어도 항상 노력하고 함께 달려와준 멤버들에게 너무 고맙다고 말하고 싶어요. 우리 앞으로도 건강하고 즐겁게 지내요.윤아 : 지금 글릿인 분들, 그리고 앞으로 글릿이 될 분들! 저희는 계속 좋은 노래와 무대를 보여드리기 위해 최선을 다할 테니 많이 사랑해 주세요. 항상 고맙습니다.민주 : 우리에게는 아직 만날 날들이 더 많잖아요. 글릿을 더 행복하게 해주고, 함께 재밌는 추억을 가득 쌓아갈 수 있게 만들게요.모카 : 제가 매해 목표를 이룰 수 있었던 건 모두 글릿 덕분이에요. 앞으로도 글릿이 자랑스러워할 수 있는 모습 보여드리겠다고 약속할게요.원희 : 아일릿 원희로 빛날 수 있도록 해주셔서 정말 감사드립니다. 글릿에게 받는 힘이 너무 큰데, 글릿에게도 제가 힘이 되는 존재였으면 좋겠어요. 그리고 그렇게 될 수 있도록 노력할 테니 지켜봐 주세요.이로하 : 데뷔 2주년을 함께해 줘서 너무 고마워요. 앞으로도 글릿을 행복하게 해주고 좋은 에너지 줄 수 있도록 할게요. 사랑해요!김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr