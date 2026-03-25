사진=SBS '아니 근데 진짜'

배우 강소라가 결혼 생활 고충을 토로했다.지난 23일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에는 강소라가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 강소라는 부부 생활에 대해 "탕후루와 마라탕을 오간다"고 표현했다. 그는 "남편이 이빨 자국까지 남은 깍두기까지 냉장고에 넣어놔 싸우게 된다"면서 부부싸움 비화를 털어놨다. 이에 탁재훈은 "그런게 나중에 이혼 사유가 된다"라며 거들었다.출연진들은 분노한 강소라에게 "남편 때문에 화가 나면 어떻게 하냐"고 물었다. 그러자 강소라는 "남편이 한의사지 않냐, 개인 주치의라고 생각하면 화가 누그러진다"고 고백해 웃음을 자아냈다.한편 1990년생으로 올해 36세인 강소라는 2020년 10살 연상의 한의사 남편과 결혼 후 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr