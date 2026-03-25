사진=SBS '아니 근데 진짜'

배우 강소라가 털털한 면모를 가감없이 보여줬다.지난 23일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에는 강소라가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 강소라는 거침없는 '셀프 디스'로 눈길을 끌었다. 탁재훈은 강소라의 손을 지그시 보더니 "네일을 하나도 하지 않았다. 수수하다"고 칭찬했다. 그러자 강소라는 "발뒤꿈치에는 각질이"라며 자신의 빈틈을 먼저 공개했다.강소라는 솔직한 토크를 멈추지 않았다. 함께 출연한 개그우먼 이수지가 "아까 들어오시기 전에 얘기 나눴는데 겨드랑이 털이 비수기더라"라고 거들었다. 이에 강소라는 한술 더 뜨면서 "아마존이다"라고 쿨하게 받아쳐 신비주의를 무너뜨렸다.한편 1990년생으로 올해 36세인 강소라는 2020년 10살 연상의 한의사 남편과 결혼 후 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr