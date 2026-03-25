사진=텐아시아DB

사진=이민정 유튜브 캡처

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이병헌과 결혼한 배우 이민정이 아들의 진로에 대해 입을 열었다.지난 24일 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정 단골 김밥집 싹 다 공개 [맛집 투어 김밥편]'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 이민정은 자신의 단골 김밥집을 찾아 음식을 먹으며 다양한 이야기를 들려줬다.이민정은 "현장에서 가장 많이 먹는 음식이 김밥이다"라며 "김밥은 실패가 없는 음식이다. 전국 곳곳의 김밥을 소개하고 싶다"고 말했다. 이어 그는 "우엉이 들어간 김밥이 맛있다. 기본 김밥이 주는 맛이 가장 중요하다. 계란, 우엉, 당근, 단무지 같은 기본 재료가 잘 어우러져야 한다"고 덧붙였다.이후 이민정은 다른 날의 일상을 공개하며 "초등 연맹 농구 대회에 아들을 데려다주러 은평구에 왔다. 근처 좋아하는 김밥집에서 파는 크래미 마요 김밥이다"라며 웃어 보였다.아들의 진로에 대해 언급하기도 했다. 그는 "이렇게 시합을 다니고 하니까 마치 준후(아들)가 농구 선수인 것처럼 포장되는 경우가 있는데 또 그건 아니다. 준후는 그냥 평범한 학생이고 농구는 일종의 분출구이자 취미이자 뭐 그런 거다"라고 설명했다.다음 날 이민정과 준후는 선물 받은 두쫀쿠를 자랑했고 포장을 뜯었다. 이민정은 안에 들어 있는 것을 궁금해했고 준후는 "피스타치오 크림이랑 카다이프 면 튀긴 것"이라고 자신 있게 대답했다. 한 입 먹은 두 사람은 환호를 질렀고 입술에 묻은 초코 가루를 보여줘 웃음을 자아냈다.이동을 위해 기차에 탑승한 이민정은 큰 소리를 낼 수 없자 휴대폰으로 구독자들과 대화를 나눴다. 이민정은 휴대폰 메모장에 "근데 요즘 TV에서 '솔로지옥' 하던데 솔로가 어떻게 지옥이 될 수 있지? 솔로는 무조건 천국인데. 애 둘 다 아파서 힘들어서 그냥 한탄해 봤다"라고 적어 웃음을 자아냈다.한편 이민정의 아들 준후가 다니는 대치동 국제학교는 연간 학비가 약 3000~3500만 원에 달하는 것으로 알려졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr