사진=SBS '아니 근데 진짜'

배우 강소라가 둘째를 임신하게 된 비하인드를 털어놓았다.지난 23일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에는 강소라가 게스트로 출연했다.이날 강소라는 남편과의 결혼 생활에 대해 "단짠단짠을 오간다"고 표현했다. 그는 "남편이 먹다 남은 음식을 그대로 둔다"면서 "깍두기 요만큼, 김치 요만큼 이렇게 먹는다"고 토로했다.또 "이빨 자국이 남은 깍두기까지 냉장고에 넣었다가 싸운 적이 있다"고도 회상했다. 그러면서 "지금 보고 있어요?”라고 말해 웃음을 자아냈다.이를 들은 탁재훈은 “괜찮다. 그런 게 다 이혼 사유가 된다”고 거들었다.옆에 있던 이수지는 강소라에게 "반대로 남편이 강소라 씨에게 요구하는 건 뭐냐"고 물었다. 그러자 강소라는 "너무 잔소리하지 말라고 한다. 근데 어쩔 수가 없다. 잘해야 잔소리를 안 하지. 잔소리할 일을 안 만들면 되잖아”라고 답답하듯 호소해 현실 부부의 모습을 보여줬다.한편 1990년생으로 올해 36세인 강소라는 2020년 10살 연상의 한의사 남편과 결혼 후 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr