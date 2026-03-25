사진=SBS '아니 근데 진짜'

배우 강소라가 남편과의 첫만남을 회상했다.지난 23일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에는 강소라가 게스트로 출연해 연애 예능 ‘솔로지옥’ 콘셉트의 상황극 토크를 펼치는 모습이 그려졌다.남편과 첫 만남을 떠올리며 "소개팅을 했다. 설렐 때를 조심했어야 했다. 너무 빨리 설렜다"면서 "처음부터 반한 건 아니었다. 친구 사이로 지내자고 했더니 그러자고 하더라"고 당시를 떠올렸다.강소라는 "(남편이) 매달리지 않는 모습에 자극제 같은 느낌이 들었다"면서 "이후 술자리에서 '우리 무슨 관계냐'고 물었고, 그때부터 사귀게 됐다"고 밝혔다.한편 1990년생으로 올해 36세인 강소라는 2020년 10살 연상의 한의사 남편과 결혼 후 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr