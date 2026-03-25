EXO 찬열 친누나, 명품 D사 받고 활짝…친구 잘 뒀네

엑소 찬열의 누나이자 아나운서 박유라가 근황을 알렸다.최근 박유라는 자신의 계정에 지인에게 선물받은 모습을 공개했다.공개된 사진 속 박유라는 명품 브랜드 D사의 선물을 받고 행복해한다. 더불어 동생 찬열과 똑닮은 모습을 자랑한다.한편, 엑소는 1월 19일 발매된 정규 8집 ‘REVERXE’(리버스)로 통산 8번째 밀리언셀러에 등극했다. 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 48개 지역 1위, 중국 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트 주간 1위, QQ뮤직 ‘트리플 플래티넘’ 인증 및 디지털 앨범 차트 주간 1위, 한터차트 월드·음반 차트 주간 1위, 써클차트 리테일 앨범 차트 월간 1위, 음악방송 5관왕 그랜드 슬램을 차지했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr