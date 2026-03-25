방탄소년단 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 완전체 복귀의 파급력을 수치로 증명했다.실시간 음악차트 한터차트에 따르면 지난 20일 발매 된 방탄소년단의 'ARIRANG'은 발매 첫날 398만 장이 판매되면서 일간 차트 1위에 올랐다.'ARIRANG'은 공개 약 10분 만에 100만 장을 돌파하며 밀리언셀러를 달성했다. 특히 발매 당일에 BTS의 기존 최다 초동 기록을 세운 'MAP OF THE SOUL : 7'(337만 장)을 넘어서면서 커리어 하이를 갱신했다. 일반적으로 초동 판매는 발매 이후 일주일 누적 집계가 기준이 되지만, 'ARIRANG'은 하루도 채 되지 않아 기존 기록을 돌파했다.특히 발매 3일 만에 누적 판매량 400만 장을 돌파하며 한터차트에서 3일 연속 한터 일간차트 1위를 수성했으며, 주간차트 1위에 오르기도 했다. 방탄소년단은 여전히 글로벌 팬덤과 국내 음반 시장을 동시에 움직일 수 있다는 것을 입증했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr