그룹 방탄소년단(BTS)이 완전체 복귀의 파급력을 수치로 증명했다.
실시간 음악차트 한터차트에 따르면 지난 20일 발매 된 방탄소년단의 'ARIRANG'은 발매 첫날 398만 장이 판매되면서 일간 차트 1위에 올랐다.
'ARIRANG'은 공개 약 10분 만에 100만 장을 돌파하며 밀리언셀러를 달성했다. 특히 발매 당일에 BTS의 기존 최다 초동 기록을 세운 'MAP OF THE SOUL : 7'(337만 장)을 넘어서면서 커리어 하이를 갱신했다. 일반적으로 초동 판매는 발매 이후 일주일 누적 집계가 기준이 되지만, 'ARIRANG'은 하루도 채 되지 않아 기존 기록을 돌파했다.
특히 발매 3일 만에 누적 판매량 400만 장을 돌파하며 한터차트에서 3일 연속 한터 일간차트 1위를 수성했으며, 주간차트 1위에 오르기도 했다. 방탄소년단은 여전히 글로벌 팬덤과 국내 음반 시장을 동시에 움직일 수 있다는 것을 입증했다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
실시간 음악차트 한터차트에 따르면 지난 20일 발매 된 방탄소년단의 'ARIRANG'은 발매 첫날 398만 장이 판매되면서 일간 차트 1위에 올랐다.
'ARIRANG'은 공개 약 10분 만에 100만 장을 돌파하며 밀리언셀러를 달성했다. 특히 발매 당일에 BTS의 기존 최다 초동 기록을 세운 'MAP OF THE SOUL : 7'(337만 장)을 넘어서면서 커리어 하이를 갱신했다. 일반적으로 초동 판매는 발매 이후 일주일 누적 집계가 기준이 되지만, 'ARIRANG'은 하루도 채 되지 않아 기존 기록을 돌파했다.
특히 발매 3일 만에 누적 판매량 400만 장을 돌파하며 한터차트에서 3일 연속 한터 일간차트 1위를 수성했으며, 주간차트 1위에 오르기도 했다. 방탄소년단은 여전히 글로벌 팬덤과 국내 음반 시장을 동시에 움직일 수 있다는 것을 입증했다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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