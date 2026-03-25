사진='보라이어티' 영상 캡처

사진='보라이어티' 영상 캡처



김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

배우 황보라가 둘째 임신에 도전하며, 시험관 시술 부작용을 겪었다.24일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '시험관 주사 맞다가 응급실행,.. 이대대로 포기?ㅣ시험관 부작용, 난임 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.황보라는 둘째 임신을 위해 시험관 시술에 도전 중인 근황을 영상에 담았다. 시험관 5회차인 황보라는 "1월 1일에 생리를 시작해서 1월 5일 아침에 눈 뜨자마자 병원에 왔다. 제가 난포가 좀 늦게 자라는 경향이 있는 것 같아서 병원에 좀 늦게 왔다"고 설명했다.얼마 후 황보라는 다시 병원에 찾았다. 진료 후 황보라는 "시험관 시작한 지 거의 두 달 됐는데 아 난포가 아예 보이지 않는다고 해서 오늘 좀 실망이 컸다"라고 털어놨다. 이어 "프로게스테론 약 처방을 받으러 약국을 갔는데, 제 영상 보고 다시 (시험관을) 시도해 본다고 하시더라. 그 말 듣고 포기하지 말아야겠다 생각했다"며 "실망스러웠지만 또 다른 희망을 품게 되는 아침이다"라고 말했다.시험관 7회차, 황보라는 "금방 될 거라고 생각은 안 했지만 난포가 두 달째 생성이 안 될 거라고는 상상도 못 했다. 약간 지금 우울한 것 같다"며 실망스러워했다.8회차에도 별다른 진전이 없었다. 황보라는 "이번에 해보고 안 되면 다른 방법을 한번 써 봐야 될 거 같다. 수단과 방법을 가리지 않고 몸에 좋은 걸 해보려고 한다"고 말했다. 검사 결과에 대해서는 "동글동글한 게 너무 예뻐서 난포인 줄 알았는데 물혹이었다"며 아쉬워했다.시험관 9회차에 황보라는 결국 주사 치료를 병행하기로 했다. 시험관 주사 1일차, 황보라는 "진짜 아픈데"라면서도 고통을 참고 주사를 놨다.주사 4일 차에는 얼굴에 뾰루지가 올라왔고, 시간이 갈수록 피부 트러블과 부기가 심해졌다. 또한 "주사를 맞은 지 일주일이 지났는데 계속 붓고 있다. 임파선도 엄청 부었다"며 "지금 완전 만신창이"라고 말했다.황보라의 몸은 부었고, 배에는 주사자국과 멍이 가득했다. 결국 황보라는 "일단은 시험관 주사를 좀 중단하도록 하겠다"며 속상해했다.하지만 날이 갈수록 부기는 심해졌고, 급기야 오른쪽 각막까지 찢어져 안대를 착용했다. 병원 진료 후 집으로 돌아가는 길 황보라는 "이번에 난포 채취가 안 되면 한 달 쉴까 생각 중이다"라며 침울해했다.황보라는 "가족들은 지금이라고 중단하라고 했지만, 일주일 동안 맞은 게 너무 아까워서 그래도 해보려고 한다"고 다시 의지를 다졌다. 그러면서 "슬퍼할 시간이 없다. 우울할 시간도 없다"며 둘째에 대한 진심을 표했다.황보라는 2022년 배우 김용건 아들이자 하정우 동생인 김영훈과 결혼했으며, 시험관 시술을 통해 첫째를 임신, 2024년 5월 아들을 출산했다.