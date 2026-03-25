김동완 / 사진=텐아시아 DB

그룹 신화 김동완이 최근 불거진 논란들에 대해 사과의 뜻을 전했다.김동완은 지난 24일 개인 SNS 계정에 "최근 일로 마음 불편하셨을 모든 분들께 깊이 사과드린다"는 글을 올렸다. 그는 "저의 언행으로 불편함을 드렸다면 그건 온전히 제 책임"이라며 "더 신중했어야 했고 진심으로 반성하고 있다. 앞으로는 말과 행동 하나하나에 더 책임감을 갖겠다"고 밝혔다.김동완은 지난 21일 자신의 계정에 "아무 이유 없이 딩동 응원할 사람?"이라는 글과 함께 MC 딩동의 계정을 태그해 구설에 올랐다. 딩동은 최근 인터넷 방송 중 여성 BJ의 머리채를 잡는 등 폭행 혐의로 고소당한 상태였다. 비판이 일자 김동완은 해당 글을 삭제하고 "상황을 충분히 고려하지 못한 표현이었다"고 해명했다.이후 전 매니저 A씨의 폭로가 더해지며 논란은 확산했다. A씨는 온라인 커뮤니티에 김동완의 인성과 뮤지컬 출연 번복 등을 주장하는 글을 게시했다. A씨는 "저한테 소시오패스라고 했던 거 기억하실지 모르겠는데 형을 먼저 알고 남을 판단하시길"이라고 폭로했다.이에 대해 김동완은 "현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장"이라고 반박했다. 민형사상 법적 조치를 예고하며 강경 대응 방침을 세웠다. A씨 역시 "파장이 커질까 입을 닫고 있었던 것"이라며 추가 대응을 경고했다.김동완은 사과문을 올린 당일인 24일 서울 강동구 잔디광장에서 야외 버스킹 공연을 진행했다. 사과 이후 처음으로 팬들과 직접 대면하는 자리였다.공연 현장에서 김동완은 논란에 대한 구체적인 언급은 하지 않았다. 그는 "시끄러운 데 와줘서 고맙다. 앞으로도 시끄러울 예정"이라며 "모두가 시끄러웠다면 저도 조용해졌을 것"이라는 말을 남기고 무대를 마무리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr