사진=비트인터렉티브

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뉴비트가 데뷔 1주년을 맞아 팬들과 특별한 시간을 보냈다.그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 지난 24일 공식 유튜브 채널을 통해 데뷔 1주년 기념 라이브를 진행했다.이날 멤버들은 뉴비트라는 이름으로 첫선을 보였던 'JeLLo(힘숨찐)' 활동 의상을 입고 등장했다. 이어 다양한 비하인드 사진을 공유하고, 지목 토크와 질문 뽑기 등 다채로운 코너를 마련해 팬들과 1년간의 활동을 되돌아봤다.뉴비트는 2주년에 열어볼 타임캡슐 보관함을 준비해 눈길을 끌었다. 멤버들은 현장에서 서로 찍어준 폴라로이드 사진과 손 편지를 보관함에 담았고, 뉴로(팬덤명)와 함께 이루고 싶은 소망을 나누며 라이브를 훈훈하게 마무리했다.데뷔 1주년을 기념하는 다양한 이벤트도 마련됐다. 24일부터 4월 24일까지 한 달간 국내외 포토이즘 프레임 및 스내피즘 서비스를 오픈해 멤버들과 사진을 찍는 듯한 경험을 선사한다. 또 1주년 기념 굿즈(MD) 판매와 카페 이벤트를 진행하며 팬들에게 즐거움을 안겼다.지난해 3월 24일 데뷔 후 활발한 활동을 펼친 뉴비트는 최근 첫 번째 전국 투어 '2026 Drop the NEWBEAT : NEURO 1000 PROJECT'(드랍 더 뉴비트 뉴로 1000 프로젝트)를 성황리에 마쳤다. 투어 기간 팬 1,000명을 직접 만나는 미션을 달성하며, 약속한 1,000만 원 기부 공약도 이행했다.이 기세를 이어 뉴비트는 오는 28일 서울 이화여대 삼성홀에서 열리는 태국 배우 겸 가수 누뉴의 콘서트에 게스트로 참석한다. 앞서 멤버 박민석과 전여여정이 누뉴의 신곡 커버 영상을 공개했고, 이에 누뉴가 직접 댓글을 남기고 SNS에 공유하며 게스트 출연으로 이어졌다는 후문이다.뉴비트는 5월 컴백을 목표로 새 앨범 준비에 박차를 가하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr