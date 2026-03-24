사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '살롱드립'

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박민영이 '거침없이 하이킥' 시절 살인적인 스케줄을 떠올렸다.24일 장도연이 진행하는 유튜브 예능 '살롱드립'에는 tvN 월화드라마 '세이렌' 배우 박민영, 위하준이 출연했다.이날 장도연은 박민영에게 "지금까지 했던 작품을 보면 꼭 외도를 목격하는 신이 나오는 것 같다"고 말했다. 박민영은 "그래서 도파민영이라고 하더라. 이제 익숙하다"고 답했다. 이에 장도연은 "'하이킥' 때도 민호랑 범이 러브라인인 걸 목격하지 않았냐"며 웃었다.박민영은 오랜 시간이 흐른 지금도 '거침없이 하이킥'을 언급하는 후배들이 많다며 당시를 떠올렸다. 이어 "당시 캐릭터를 미리 완전히 알고 시작한 것은 아니다. 그때까지만 해도 쪽대본이었다. 제가 갑자기 20살이 되고, 간첩이 되는 걸 그때 알았다"고 털어놨다.그러면서 "''하이킥 '때는 그냥 즉흥 연기식으로 계속해야 했다. 주 5회 방송 살인적 스케줄이었기 때문에 지금 환경에서는 그렇게 찍을 수가 없다더라"고 이야기했다.또 박민영은 극중 캐릭터 '달려라 유미' 비하인드도 공개했다. 그는 "잠깐 뛰는 장면이 있었는데 제가 너무 잘 뛰는 거다. 속도는 안 나고 체력은 안 되는데 폼이 좋았던 것"이라며 "그걸 보고 작가님이 '달려라 유미 한번 만들자'고 해서 노래까지 직접 했다"고 밝혔다.매일 촬영하고, 매일 밤새는 환경이었지만, 박민영은 "지금 봐도 그 짜릿함이 있는 것 같다"고 말했다. 장도연 역시 "요즘은 이런 걸 못 하니까 더 명작처럼 남는 것 같다"고 공감했다.박민영은 하이킥뿐 아니라 이후의 작품들도 떠올리며 "꼭 보면 되게 고생한 작품들이 저한테 좋은 영향을 주고 또 꿈을 다시 꾸게 한다"고 말했다. 이어 "그래서 또 다음 작품을 도전하고 또 한다. 저는 진짜 망각의 동물 그 자체"라고 말해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr