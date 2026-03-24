사진=유튜브 '스튜디오투쁠'
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'도라이버' 조세호의 근황이 공개됐다.

24일 유튜브 채널 '스튜디오투쁠'에는 '미나수 만난 홍진경 | 도라이버 시즌4 Ep.05'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 도라이버 팀은 '솔로지옥' 최미나수, 송승일, 김고은 등장에 "이런 꼴로 만나냐"며 토로했다. 도라이버 멤버들은 각자 핫한 분장으로, H.O.T., 핫도그 등으로 변신한 것.
사진=유튜브 '스튜디오투쁠'
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주우재는 "진경 누나 최미나수 씨랑 괜찮냐"며 둘의 관계를 언급했다. '솔로지옥5'를 안 본 김숙은 "왜 둘이 싸웠냐"며 궁금증을 드러냈고, 주우재는 "뒷담 깠다"고 폭로했다. 장우영 또한 "진경 누나가 실례를 좀 했다"라고 덧붙였다.

앞서 홍진경은 '솔로지옥5' MC로 코멘터리를 하며 최미나수를 향해 "작작하세요", "이제 보는 게 고통스럽다" 등을 멘트를 한 바 있다. 홍진경은 최미나수에게 고개를 숙여 미안함을 드러냈다. 조세호가 "지금은 원만하게 다 정리가 된 거 아니냐"고 묻자, 최미나수는 "회식 때 잘 풀었다"라고 설명했다.
사진=유튜브 '스튜디오투쁠'
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한편, 조세호는 제작진에 경고를 받았다. 김고은의 측면 원샷을 가리고 있던 것. 지적에 화들짝 놀란 조세호는 "미안합니다"라며 고개 숙여 사과했다.

멤버들이 토크를 이어가던 중, 제작진에 "두 발 뒤로 가라"고 또 지적을 받은 조세호는 "이러다 빠지겠어"라면서도 조심스러운 태도를 보였다. 주우재와 장우영은 "오늘 카메라 꺼지면 세호 형 한 달 후에 만날 수 있다. 한 달에 한 번 촬영 있다"고 폭로해 눈길을 끌었다.

조세호는 2025년 말 제기된 조직폭력배 연루 및 불법 도박 연관 의혹으로 KBS2 '1박 2일', tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 등 출연 프로그램에서 하차하고, 활동 중단 후 자숙에 들어갔으나, 약 3~4주 만인 2026년 1월 초 넷플릭스 예능 '도라이버' 새 시즌에 합류했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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