사진=황보라 유튜브

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황보라가 시험관 시술 과정에서 겪은 고통을 솔직하게 털어놨다.24일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '시험관 주사 맞다가 응급실행, 이대로 포기? 시험관 부작용, 난임 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 황보라는 둘째 임신을 위해 시험관 시술에 도전 중인 근황을 전했다. 그는 시험관을 시작한 지 두 달이 됐지만 난포가 좀처럼 보이지 않아 실망이 컸다고 털어놓으며 "금방 될 거라고 생각은 안 했지만 난포가 두 달째 생성이 안 될 거라고는 상상도 못 했다. 약간 지금 우울한 것 같다"고 말했다.병원을 찾을 때마다 기대를 품었지만 결과는 번번이 기대에 미치지 못했다. 의료진 역시 난포 성장을 더 지켜봐야 한다고 설명했고, 생리 유도와 호르몬 조절을 반복해야 하는 상황이 이어졌다. 그럼에도 황보라는 쉽게 포기하지 않았다.황보라는 본격적으로 시험관 주사를 시작했다. 병원에서 직접 주사 교육을 받은 뒤 집에서도 스스로 복부에 주사를 놔야 했다. 그는 주사를 맞는 순간부터 "진짜 아프다", "오늘은 최악"이라고 할 정도로 고통을 호소했다.아들 우인 군은 주사 맞는 엄마를 보며 "엄마 아파요. 아빠 빨리 와요"라는 말로 안타까움을 드러냈다. 황보라는 주사 4일 차에는 얼굴에 뾰루지가 올라왔고, 시간이 갈수록 피부 트러블과 붓기가 심해졌다고 밝혔다.부작용은 예상보다 심하게 왔다. 황보라는 "주사를 맞은 지 일주일이 지났는데 계속 붓고 있다. 임파선도 엄청 부었다"며 "지금 완전 만신창이"라고 털어놨다.양상 속 황보라는 얼굴과 손, 몸이 눈에 띄게 부어 있었고, 배에는 반복된 주사 자국과 멍이 가득했다. 그는 결국 의료진에게 연락했고, 성장 호르몬 주사를 우선 중단하라는 말을 들었다. 황보라는 침울한 표정으로 "일단은 시험관 주사를 좀 중단하도록 하겠다"고 말했다.하지만 주사를 끊었다고 해서 상황이 바로 나아지진 않았다. 붓기는 쉽게 가라앉지 않았고, 황보라는 오른쪽 각막까지 찢어져 안대를 착용했다.황보라는 "가족들도 중단하라고 말했지만, 일주일 동안 맞은 게 너무 아까워서 그래도 해보려고 한다"며 둘째를 향한 의지를 놓지 않았다. 그러면서 "슬퍼할 시간이 없다. 우울할 시간도 없다"면서 둘째 아이를 원하는 진심을 내비쳤다.한편 황보라는 2022년 배우 김용건 아들이자, 하정우 동생인 차현우(본명 김영훈)와 결혼해 슬하에 외동아들 우인 군을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr