사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

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사진=유튜브 '살롱드립'

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사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

박민영이 위하준과 제작진을 집으로 초대했던 이유를 밝혔다.24일 장도연이 진행하는 유튜브 예능 '살롱드립'에는 tvN 월화드라마 '세이렌' 배우 박민영, 위하준이 출연했다.이날 박민영은 토크 예능 자체가 오랜만이라고 밝혔다. 장도연이 "쏙 부러지고 야무질 것 같은 이미지가 있다"고 말하자, 위하준은 "의외로 엉뚱하고 귀엽다"고 전했다.박민영은 "평소에는 완벽주의와 거리가 멀고 일할 때만 그렇다"고 털어놨다. 실제로 집 이야기에서도 그는 자신의 취향을 끝까지 고급스럽게 포장하려다가 결국 "영문 책도 못 읽는다"고 고백하며 인간적인 매력을 보여줬다.리딩, 회의를 위해 제작진과 배우들을 집으로 초대했다고 밝힌 박민영은 "너무 오픈된 데서는 회의를 할 수가 없고, 사무실은 또 너무 딱딱한 느낌이 나서 차라리 저희 집 거실에서 하면 어떻겠냐고 했다"고 설명했다박민영의 집에 방문했던 위하준은 집에 들어갔을 때의 첫인상을 떠올리며 "벽에 큰 그림이 하나 딱 걸려 있었는데 진짜 한설화 집 같았다"고 말했다. 극 중 박민영이 연기하는 한설화는 미스터리한 분위기와 우아한 이미지가 강한 인물이다.집 인테리어 취향에 대해 박민영은 "저는 뭐든지 다 깨끗한 게 좋아서 다 숨겨 놨다. TV도 닫으면 안 보이게 해놨다. TV도 안 보는 사람처럼 고상하게 보이고 싶어서 책도 꽂아놨다"고 농담해 웃음을 안겼다.장도연이 "실제로 읽진 않잖아요"라고 받아치자 박민영은 곧바로 "다 영문이다. 하나도 못 읽는데 그냥 오브제"라고 인정했다.집 안에는 사우나도 있다고. 박민영은 "그건 정말 추천한다"며 만족감을 드러냈다. 위하준 역시 집을 둘러보다 사우나 공간을 보고 놀랐다고 했다. 그는 "그건 부러웠죠"라며 솔직한 반응을 보였고, 장도연은 "사우나가 어땠나요"라고 짓궂게 물으며 현장을 웃음바다로 만들었다.박민영은 사우나 공간도 디테일하게 꾸며놨다고 밝히며 "그 앞에 테이블도 있고, 옆에 대나무도 세워놨다. 일본 온천에 온 듯한 느낌으로 해놨다"고 설명했다. 그러면서 "저의 취향을 들킨 느낌이라 너무 부끄럽다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr