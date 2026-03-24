사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

가수 이영지가 단독 콘서트를 앞두고 기승을 부리는 암표 거래 실태에 대해 분노를 표출하며 아티스트와 팬들의 권익을 보호하기 위한 강경한 태도를 보였다.부승관이 운영하는 유튜브 채널 '일일칠-부승관의 비비디바비디부'에서는 '어떡해요 선배님이 저 좋아하나 봐요'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 세븐틴 승관의 절친한 동생인 이영지가 게스트로 출연해 특유의 화끈한 입담을 과시했다. 최근 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 월드투어의 포문을 연 이영지는 전석 매진 소식을 전하면서도 기쁨보다는 암표상들을 향한 격멸의 감정을 먼저 드러냈다.이영지는 본인이 티켓 가격을 단돈 만 원이라도 낮추기 위해 수많은 노력을 기울였음에도 불구하고 암표상들이 이를 가로채 70만 원이라는 터무니없는 가격에 재판매하고 있는 현실에 대해 "이 개잡것들"이라는 강도 높은 표현을 쓰며 분개했다.특히 고액의 프리미엄을 붙이는 수법 외에도 구매 욕구를 자극하기 위해 2~3만 원 정도만 은밀히 올려 파는 치졸한 행태를 지적하며, 이러한 암표 문화는 반드시 뿌리 뽑아야 할 악습이라고 강조했다.선배 아티스트인 승관 역시 이러한 고충에 깊이 공감하며 실질적인 단속 비책을 전수했다. 세븐틴 역시 글로벌한 인기로 인해 암표 가격이 수백만 원을 호고하는 등 팬들의 피해가 극심했던 전례가 있기에 승관의 조언은 더욱 구체적이었다.승관은 "경호팀이나 스태프들이 관객 입장 구역뿐만 아니라 주차장 인근까지 면밀히 순찰하게 해야 한다"며 현장 거래의 사각지대를 지목했다. 이에 이영지는 "암표상을 발견하는 즉시 멱살을 잡고 다리를 걸어 넘겨버리겠다"는 재치 있는 응수로 응징의 의지를 다졌으며 과거 본인의 사회관계망서비스를 통해서도 암표 척결에 대한 강력한 경고 메시지를 남겼음을 회상했다.두 사람은 공연 기획과 예능 콘텐츠에 대한 심도 있는 대화도 이어갔다. 이영지는 중학교 동창회 경험을 바탕으로 기획한 '경찰과 도둑' 콘텐츠의 탄생 비화를 밝히며 이를 가능케 한 나영석 PD와의 돈독한 부녀 관계를 과시했다.승관이 본인 역시 삼촌과 조카 같은 사이라고 주장하자 이영지는 "세븐틴은 나영석의 자제가 아니다"라고 선을 그으며 '지구오락실'을 통해 형성된 본인의 권력을 유쾌하게 자랑했다.또한 세븐틴의 상징적인 곡인 '아주 NICE'의 무한 반복 앙코르와 '손오공'의 화려한 오프닝 연출에 대해 경의를 표한 이영지는 관객과의 소통이 지닌 중요성을 다시금 되새겼다.한편 지난달 신곡 'ROBOT'을 발표한 이영지는 서울 공연을 성공적으로 마무리한 뒤 전 세계 주요 도시를 순회하며 월드투어 열기를 이어갈 계획이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr