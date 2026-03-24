사진 = '침착맨' 유튜브 채널 캡처

사진 = '침착맨' 유튜브 채널 캡처

베테랑 요리사들조차 견디기 힘든 승부의 세계에서 변칙적인 요리로 승리를 거머쥐는 김풍 작가의 저력이 다시금 회자되며 주방 너머의 치열한 심리전이 공개됐다.침착맨이 운영하는 유튜브 채널 '침착맨'에서는 '맛피자와 함께한 정호영 셰프 '카덴' 컨설팅'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정호영이 출연해 '냉장고를 부탁해' 촬영 당시 겪었던 솔직한 심경을 털어놓았다. '나폴리 맛피아' 권성준과 함께 자리를 빛낸 정호영은 식사 도중 이어진 대화에서 요리 경연 후의 스트레스에 대해 언급했다.정호영은 대결에서 패배했을 때 상대방의 실력을 인정할 수 있는 상황이라면 게스트의 취향을 존중하며 납득할 수 있지만 스스로 판단하기에 본인의 결과물이 압도적이었음에도 결과가 뒤집히면 속상한 마음을 감추기 어렵다고 고백했다. 특히 셰프들 사이에서 서로의 실패를 유쾌하게 희롱하는 문화가 자리 잡았음을 밝히며 경연의 압박감을 전했다.정호영은 무엇보다 전문 요리사가 아닌 김풍 작가에게 패배했을 때 몰려오는 감정적 파장을 경계했다. 정호영은 주제에 부합하는 메뉴 선택 능력이 탁월한 김풍 작가를 높이 평가하면서도 '아기맹수' 김시현이 초반부터 김풍 작가를 만나 겪게 될 후폭풍을 우려 섞인 농담으로 표현했다.정호영은 김풍 작가에게 처음 지게 되면 기분이 무척 상한다며 과거 본인 역시 김풍 작가 정도는 가볍게 이길 수 있다고 자만했다가 패배의 고배를 마셨던 경험을 회상했다. 곁에 있던 권성준 또한 김풍 작가에게 졌을 때 느꼈던 불쾌함에 깊이 공감하며 현장에 웃음을 더했다.현재는 김풍 작가의 실력을 인정하는 여유가 생겼으나 초창기 요리사들이 느끼는 심리적 타격은 상상 이상임을 강조하며 방송 뒷이야기를 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr