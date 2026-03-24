이덕연, 한예원 / 사진 = 이덕연 SNS, 한예원 SNS

MBN 예능 '돌싱글즈2' 출연자 이덕연이 같은 프로그램 시즌7에 출연한 한예원과 교제 중인 사실을 밝혀 놀라움을 안겼다.23일 유튜브 채널 '남다리맥'에는 '70만 원 쓴 과소비 요정의 남대문 쇼핑 꿀팁 (+덕연이의 중대 발표)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 '돌싱글즈2'에 출연해 부부의 연을 맺은 윤남기·이다은 부부는 이덕연, 유소민과 만났다.이다은은 "좋은 소식이 있다"고 말문을 열었다. 그는 이어 "덕연이가 연애를 한다"고 폭탄 발언을 해 눈길을 끌었다. 이에 이덕연은 "(교제 상대는) '돌싱글즈7'에 나온 한예원"이라고 밝혔다. 이다은은 "내가 패널로 나왔던 시즌7에서 청순하고 귀여웠던 예원님"이라고 한예원을 소개하며 "작가님께서 돌싱 결정사를 하는데 파티에서 둘이 만나게 돼서 (인연이) 맺어졌다"고 설명했다.또한 이다은은 "비주얼적으로 둘이 너무 잘 어울려서 '둘이 같이 앉아봐'라고만 했다. 대단하게 무슨 역할을 한 것은 아니다"라고 덧붙였다. 이에 윤남기는 "처음에 둘을 앉힌 건 나다. 옆에 앉힌 것까지만 했는데 (이다은이) 뭔가 느낌이 왔는지 파티 MC보다가 와서 계속 이야기 나눠보라고 하더라"며 만남을 주선하기까지의 비화를 털어놨다.두 사람의 교제 시점은 1월 초로 아직 만난 지 100일이 채 되지 않았다. 이덕연은 "내가 먼저 대시했다. 그러고 나서 며칠 후에 밥 먹자고 하고, 몇 번 만나다 사귀게 됐다"고 전했다.한편, 이덕연은 '돌싱글즈2'에 출연해 아들을 홀로 키우는 싱글대디 타이틀을 얻었다. 한예원은 지난해 시즌7에 출연했으며, 당시 육군 장교 출신 싱글맘으로 소개됐다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr