이종석 / 사진 = 이종석 SNS

배우 이종석이 이탈리아 밀라노에 방문한 근황을 전해 눈길을 끌었다.24일 이종석은 자신의 SNS에 별 다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 이날 이종석은 초록색 볼캡과 흰 긴팔티를 매치한 캐주얼 룩으로 이탈리아 밀라노의 한 와인바를 찾았다. 그는 턱을 괴고 카메라를 살짝 응시하는 포즈를 지어 '현실 남친' 모먼트를 연출했다.함께 공개된 다른 사진에는 상기된 얼굴로 스푼을 입에 문 채 젤라또를 응시하는 이종석의 모습이 담겼다. 그는 성당을 배경으로 한 쪽 발을 들고 발랄한 포즈를 짓거나 바닥에 앉은 채로 다른 사람의 사진을 찍어주는 등 즐거운 시간을 보냈다.해당 사진이 공개되자, 팬들은 "숟가락 물고 있는 거 너무 귀엽다", "이제 곧 데뷔 16주년인데 아직도 귀엽다" 등 감탄을 표했다. 이어 팬들은 그의 연인이자 가수 겸 배우 아이유가 하트를 보내는 사진과 영상을 댓글에 남기기도 했다.한편, 이종석과 아이유는 2022년 말 열애 사실을 인정하며 공식적으로 연인 관계임을 밝혔다. 또한 이종석은 올해 하반기 공개 예정인 디즈니 플러스 신작 '재혼 황후'에 출연해 열연을 펼칠 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr