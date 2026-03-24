전소민, 뒤늦게 과거 사진 공개됐다…"2023년 여름"
전소민, 뒤늦게 과거 사진 공개됐다…"2023년 여름"
전소민, 뒤늦게 과거 사진 공개됐다…"2023년 여름"
전소민, 뒤늦게 과거 사진 공개됐다…"2023년 여름"
전소민, 뒤늦게 과거 사진 공개됐다…"2023년 여름"
전소민, 뒤늦게 과거 사진 공개됐다…"2023년 여름"
사진=전소민 SNS
사진=전소민 SNS
배우 전소민이 3년 전 여름을 추억했다.

전소민은 23일 자신의 SNS에 "2023년 여름"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게시했다.

전소민은 3년 전 여름에 찍은 사진들을 이날 공개하며 당시를 추억했다. 한복 입은 모습, 촬영 모니터링 화면, 바다 위 산책로 등 전소민의 3년 전 여러 순간들을 엿볼 수 있다. 발랄한 모습은 보는 이들의 미소도 유발한다.

전소민은 오는 25일 개봉하는 영화 '열여덟 청춘'의 주연을 맡았다. '열여덟 청춘'은 남다른 교육관을 가진 쿨한 교사 희주와 그런 담임이 귀찮기만 한 18세 고등학생 순정이 만나 자신의 존재감을 찾아가는 빛나는 청춘의 기록을 담은 작품이다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

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