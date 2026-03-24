전소민, 뒤늦게 과거 사진 공개됐다…"2023년 여름"

사진=전소민 SNS

배우 전소민이 3년 전 여름을 추억했다.전소민은 23일 자신의 SNS에 "2023년 여름"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게시했다.전소민은 3년 전 여름에 찍은 사진들을 이날 공개하며 당시를 추억했다. 한복 입은 모습, 촬영 모니터링 화면, 바다 위 산책로 등 전소민의 3년 전 여러 순간들을 엿볼 수 있다. 발랄한 모습은 보는 이들의 미소도 유발한다.전소민은 오는 25일 개봉하는 영화 '열여덟 청춘'의 주연을 맡았다. '열여덟 청춘'은 남다른 교육관을 가진 쿨한 교사 희주와 그런 담임이 귀찮기만 한 18세 고등학생 순정이 만나 자신의 존재감을 찾아가는 빛나는 청춘의 기록을 담은 작품이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr