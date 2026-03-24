배우 김혜윤. / 사진제공=쇼박스

'살목지' 감독과 출연 배우들. / 사진제공=쇼박스

'살목지' 스틸. / 사진제공=쇼박스

배우 이종원. / 사진제공=쇼박스

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'살목지' 포스터. / 사진제공=쇼박스

배우 김혜윤이 영화 '살목지'(감독 이상민)로 공포 영화에 도전했다. 이상민 감독은 기이한 저수지를 배경으로 한 체험형 공포 영화의 탄생을 예고했다. 배우들은 촬영 중 겪은 기묘한 경험부터 수중 촬영 비하인드까지 다양한 이야기를 전했다.24일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '살목지'의 언론시사회 및 기자간담회가 열렸다. 이상민 감독과 배우 김혜윤, 이종원, 김준한, 김영성, 오동민, 윤재찬, 장다아가 참석했다.'살목지'는 기이한 소문이 끊이지 않는 저수지 살목지에 정체불명의 형체가 찍히면서, 로드뷰 촬영팀이 재촬영을 위해 저수지로 다시 향하며 벌어지는 일을 그린다. 이상민 감독은 "물귀신에 홀리는 체험을 관객들에게 해주고 싶었다. 체험형 공포가 목표였다"고 연출 포인트를 밝혔다.이 감독은 첫 장편 영화로 공포 영화를 선보이게 된 배경에 대해 "공포 영화를 좋아했고, 공포 영화를 준비하고 있었다. 그 전에 단편 호러 영화도 찍었다. 제작사와 살목지라는 소재를 이야기했고, 물귀신과 같은 독창적인 그림을 보여줄 수 있을 것 같았다"고 말했다.이 감독은 갑작스럽게 사물이나 인물이 튀어나와 관객을 놀라게 하는 연출 기법, 이른바 '점프 스케어'를 적극 활용했다. 그는 "제가 공포 영화를 볼 때 그런 걸 즐긴다. 점프 스케어는 깜짝 놀라게 하는 것도 재밌지만, 그 앞에서 시간을 얼마나 끄느냐의 타이밍 싸움이기도 하다. 어떻게 놀래키는지가 아이디어 싸움이다. 지금까지 쌓아온 긴장감이 팍 퍼질 때 스트레스도 해소되고 재밌을 거라 생각하며 영화를 만들었다"고 설명했다.이날 시사회는 3면으로 영화를 감상할 수 있는 SCREENX관에서 진행됐다. 이상민 감독은 로드뷰 장면과 자동차 장면이 특히 생생했다고 자평했다. 그는 "양옆 화면까지 움직이고 화면이 크다 보니 장면들이 잘 살고 체험하는 느낌이었다"고 말했다.김혜윤은 로드뷰 서비스 회사 온로드미디어의 PD 한수인 역을 맡았다. 김혜윤은 "밤에 저수지를 봤던 느낌이 많이 무서웠다. 음산하고 스산한 느낌이 강했다"고 촬영 비하인드를 전했다.공포 영화는 과거부터 여배우들의 스타 등용문으로 꼽혀왔다. 김혜윤은 "평소 공포 영화를 좋아해서 촬영하는 동안 설렜다. 무엇보다 시나리오가 재밌었다. 캐릭터적으로도 연기해보고 싶었다. 저에게 좋은 커리어로 남을 것 같다"고 말했다. 수중 촬영에 대해서는 "몇 번의 훈련을 했다. 그래서 안전하게 촬영할 수 있었다"고 설명했다.이종원은 온로드미디어 PD 윤기태를 연기했다. 이종원은 "영화 속에서도 그렇지만 나뭇가지나 진흙 같은 걸 실제로 밟으면 더 기괴하다. 누가 설치해둔 무서운 조형물처럼 생겼다. 촬영하는 매 순간, 매 초 소름 끼쳤다"고 공포 영화 촬영 소감을 밝혔다.이종원은 수중 촬영 준비 과정도 언급했다. 그는 "제가 극 중 구하러 가는 입장이라 수면 아래로 내려가서 구할 수 있는 정도의 수준이어야 했다. 영화 시작 전 3개월 정도 수중 세트장에서 훈련을 받았다. 어느 정도 자신감이 생겼다. 물속에서 연기하는 건 쉽지 않았지만 열심히 했다"고 전했다.김혜윤과 이종원은 극 중 전 연인 사이로 호흡을 맞췄다. 이종원은 "극 중 전 여자친구, 전 남자친구다. 실제로도 전 여친, 전 남친처럼 티격태격했다. 그만큼 친한데 편한… 아니, 헤어진 연인은 편하지 않구나"라며 웃음을 자아냈다.김준한은 살목지 출장 후 돌연 연락이 끊긴 온로드미디어 팀장 우교식 역을 맡았다. 김준한은 촬영 중 겪은 기이한 일을 언급했다. 그는 "귀신이었을지도 모를 꼬마 아이가 지나가는 장면을 목격했다. 숙소에 돌아갔는데 센서등이 꺼졌다 켜졌다 하기도 했다. '그만해' 하니까 꺼지더라. 독특한 경험들을 이런 장르물을 할 때 겪게 되는 것 같다. 그래도 저희는 영화 잘 되라고 그러나 보다 했다. 묘한 경험을 했다"고 말했다.김영성은 로드뷰 촬영팀 S&S미디어 대표 송경태 역으로, 오동민은 S&S미디어 촬영팀 송경준 역으로 출연한다. 두 사람은 극 중 형제로 등장한다. 오동민은 "형이 쭈뼛했던 저의 마음을 열어줬다"고 김영성에게 고마움을 전했다. 이어 "처음에 캐릭터가 조금 겹쳤는데 감독님이 조율해줘서 결국 둘 다 캐릭터가 살았다"고 전했다. 김영성은 "제가 더 쭈뼛쭈뼛했다. 동민 씨 덕분에 형제 케미가 잘 나왔다"고 화답했다.두 사람 역시 촬영 중 기묘한 경험을 털어놨다. 김영성은 "촬영장에 도착했는데 친구와 통화하던 게 갑자기 멈췄다"고 말했다. 오동민은 "현대 문명에 익숙하다가 고립된 생활을 했다. 화장실도 10분은 더 가야 했다. 저수지 안으로 끌려 들어갈 것 같은 공포감과 밤낮 심한 일교차로 인해 더 느껴지는 밤의 스산함이 있었다"고 전했다.윤재찬은 온로드미디어 막내 PD 장성빈 역을 맡았고, 장다아는 '공포탐방' 채널을 운영하는 문세정 역으로 출연한다. 윤재찬과 장다아는 극 중 커플로 호흡을 맞춘다.윤재찬은 "촬영지로 들어가면 데이터와 통신이 안 됐다. 그런데 물 쪽으로만 가면 됐다. 기괴하고 무서웠다"고 촬영 비하인드를 전했다. 장다아는 "한정된 공간 안에서 촬영했지만 공간이 주는 임팩트가 컸다. 실제로 촬영하면서 밤에는 더 스산해져 무서웠다. 희한하게 낮에도 스산했다. 땅과 물의 경계도 애매했다"고 회상했다.장다아는 2024년 2월 데뷔 후 2년 만에 '살목지'로 스크린 데뷔를 이루게 됐다. 장다아는 "'살목지'가 첫 영화인데, 연기를 처음 꿈꾸면서 내 돈으로 티켓을 사서 내 영화를 큰 스크린으로 보면 좋겠다는 로망이 있었다. 생각보다 빠르게 매력적인 시나리오와 훌륭한 선배 배우들과 작업할 수 있어서 감사했다"고 소감을 밝혔다. 이어 "오늘 영화를 보며 아쉬운 점과 부족한 점을 찾기 바빴던 것 같다. 두 번, 세 번 보면서 온전히 영화를 관람하고 싶다"고 전했다.장다아는 "이전에 표현했던 캐릭터와는 다른 캐릭터를 믿고 맡겨주신 감독님께 감사한 마음으로 시나리오를 읽었다. 시나리오도 흥미로워서 고민하지 않고 해야겠다고 생각했다"며 "일반적으로 느껴보지 못한 상황들을 많이 연기했기 때문에 극적인 감정을 처음으로 카메라 앞에서 연기해볼 수 있었다. 앞으로의 연기에 있어서 큰 경험이 된 것 같다"고 덧붙였다.'살목지'는 오는 4월 8일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr