/ 사진=텐아시아 DB

그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 다가오는 봄, 함께 벚꽃 보러가고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 16일부터 22일까지 '다가오는 봄, 함께 벚꽃 보러가고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 웬디다. 웬디는 지난 21일 W:ealive 현장 사진을 공식 계정을 통해 공개하며 공연 활동 소식을 전했다. 웬디는 사진과 함께 "예쁜 시선과 애정이 가득 담긴 사진들 정말 감사합니다 사진들 to be continued."라고 전했다. 또한 무대 위에서 노래하는 모습과 감사 인사를 함께 남기며 W:ealive를 찾은 이들에게 다시 한 번 고마움을 알렸다.2위에는 그룹 소녀시대의 멤버 유리가 이름을 올렸다. 유리는 지난 8일부터 서울 세종문화회관 세종S씨어터에서 공연 중인 연극 '더 와스프'(말벌)을 통해 관객과 만나고 있다. '말벌'은 20년 만에 재회한 두 고교 동창생 헤더와 카알라의 이야기를 다룬 2인극으로 오는 4월 26일까지 세종S씨어터에서 공연된다.3위에는 그룹 아이브의 장원영이 차지했다. 장원영이 속한 아이브는 지난 21일부터 22일까지, 양일간 인천 인스파이어 아레나에서 '2026 아이브 네 번째 팬 콘서트 '다이브 인투 아이브' (2026 IVE THE 4TH FAN CONCERT 'DIVE into IVE')를 개최했다. 또한 장원영은 지난 21일 자신의 인스타그램에 한 화장품 브랜드가 준비한 파티 현장에서 찍은 사진을 게재했다.현재 텐아시아 홈페이지에서는 '따뜻해진 봄, 밤 산책 같이 하고 싶은 여자 가수는?', '따뜻해진 봄, 밤 산책 같이 하고 싶은 남자 가수는?', '따뜻해진 봄, 밤 산책 같이 하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '따뜻해진 봄, 밤 산책 같이 하고 싶은 남자 트로트 가수는?'을 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr