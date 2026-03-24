나윤권, 13kg 감량하니 다른 사람… ♥아내 눈에서 하트 뿅뿅

가수 나윤권의 아내가 남편에게 홀딱 반한 모습을 보였다.지난 23일 나윤권의 아내는 자신의 계정에 남편과 찍은 스티커 사진을 공개했다.공개된 사진 속 두 사람은 다정하게 네컷사진을 찍고있다. 나윤권은 최근 다이어트에 성공해 13kg가 빠진 모습이다. 그런 남편의 모습에 나윤권의 아내는 눈에서 하트가 나오고 있다.나윤권은 2024년 3월 큐레이터인 연인과 결혼식을 올렸다. 그는 결혼 소식을 전하며 "제 아내가 될 사람은 항상 절 많이 아껴주고 자기 일도 열심히 하고 작은 것에도 감사해할 줄 알고 같이 있으면 웃음이 나고 행복해지는 너무너무 좋은 사람"이라고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr