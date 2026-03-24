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소유 / 사진 = 소유 유튜브 채널

가수 소유가 20kg를 감량해 화제를 모은 가운데 자신의 혹독한 몸매 관리 비법에 대해 털어놨다.23일 유튜브 채널 '소유기'에는 '요즘 쑥뜸방이 대세라며? | 소유의 독소 대 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 소유는 웰니스 체험을 위해 쑥뜸방을 찾았다.그는 쑥뜸의 효능을 살피며 "나의 몸 상태. 손발이 차갑다. 그리고 무릎 허리 어깨 다 별로 좋지 않다"며 "잦은 감기라기보다 비염이 심하다. 근데 환절기라 감기 잘 걸릴 때니까 (쑥뜸이) 이래저래 (몸에) 좋을 것 같다"고 관심을 보였다.특히, 소유는 "요즘 웰니스가 유행인데 관심을 가지는 편이냐"는 제작진의 질문에 "완전 좋아한다. 발리를 좋아하는 이유도 건강해지는 느낌이 들어서 그렇다"며 "헬스장에서 운동 끝나고 나가면 습식 사우나, 건식 사우나, 수영장에 간다"고 전했다. 그는 "아이스 배스에도 들어간다. 2분 정도 버티고 다시 나와서 사우나 한다. 하루에 3~4번 하는 게 루틴이다"라며 자기 관리에 대한 각별한 관심을 표했다.소유는 "체질 바뀌고 나서 땀 좀 덜 나지 않냐"는 질문에 "최근 살이 조금 쪘다"며 "다시 체질이 돌아온 것 같다"고 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다. 이어 그는 촬영 전날에도 이혈 침을 맞으며 붓기 관리에 힘쓰고 있다고 전했다.한편, 소유는 지난해 10kg를 감량해 눈길을 끌었다. 당시 그는 자신의 SNS 라이브를 통해 "저도 여기서 더 빼면 힘이 없을 것 같아 유지하려고 한다"며 "마지막으로 쟀을 때 52kg였고 더는 빼지 않으려고 한다"고 전했다. 그러나 이후 그는 지난 26일 자신의 유튜브 채널을 통해 꾸준한 식단 관리와 운동으로 68kg에서 49kg까지 감량했다고 덧붙였다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr