사진=리즈 SNS

사진=리즈 SNS

사진=리즈 SNS

그룹 아이브 멤버 레이와 리즈가 물오른 비주얼을 과시했다.리즈는 지난 23일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 동물 표범, 무당벌레 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 리즈가 멤버 레이와 함께 자신이 앰배서더로 있는 해외 명품 브랜드 V사의 행사에 참석한 모습. 특히 리즈는 재벌가 손녀 이미지를, 레이는 귀족 영부인 분위기를 뽐내 눈길을 끌었다.한편 두 사람이 속한 아이브는 최근 팬 콘서트를 성황리에 마무리했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr