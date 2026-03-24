가수 ILHOON(정일훈)이 프로듀서 파테코, 아티스트 미노이와 함께한 콜라보레이션 싱글 ‘Merry go round’(메리 고 라운드)의 티저를 공개하며 새로운 싱글 발매를 예고했다.
공개된 티저는 우주 위에 놓인 회전목마를 연상시키는 장면과 함께 잔잔하면서도 낭만적인 분위기를 담아, 관계 초반의 설렘을 오디오로 짧게 엿볼 수 있도록 구성됐다.
해당 음반은 카펜터즈아트리퍼블릭이 새롭게 선보이는 RGB SGNL 프로젝트의 일환으로, ILHOON을 중심으로 프로듀서와 아티스트들이 함께 다양한 색감이 섞이듯 장르를 넘나드는 음악을 지속적으로 선보일 예정이다.
프로듀싱은 파테코가 맡았으며, 피처링에는 미노이가 참여했다.
참여진은 “함께 작업하며 새로운 음악적 시도를 할 수 있었던 소중한 경험이었다”며 “사랑이 시작되는 순간의 설렘과 낭만을 담은 만큼, 많은 분들이 이 곡을 통해 따뜻한 감정을 느끼시길 바란다”고 전했다.
‘Merry go round’는 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
공개된 티저는 우주 위에 놓인 회전목마를 연상시키는 장면과 함께 잔잔하면서도 낭만적인 분위기를 담아, 관계 초반의 설렘을 오디오로 짧게 엿볼 수 있도록 구성됐다.
해당 음반은 카펜터즈아트리퍼블릭이 새롭게 선보이는 RGB SGNL 프로젝트의 일환으로, ILHOON을 중심으로 프로듀서와 아티스트들이 함께 다양한 색감이 섞이듯 장르를 넘나드는 음악을 지속적으로 선보일 예정이다.
프로듀싱은 파테코가 맡았으며, 피처링에는 미노이가 참여했다.
참여진은 “함께 작업하며 새로운 음악적 시도를 할 수 있었던 소중한 경험이었다”며 “사랑이 시작되는 순간의 설렘과 낭만을 담은 만큼, 많은 분들이 이 곡을 통해 따뜻한 감정을 느끼시길 바란다”고 전했다.
‘Merry go round’는 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
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