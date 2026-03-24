/ 사진제공=넷플릭스

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어디선가 본 듯한 조합이지만, 이번엔 더 솔직하다. 이서진이 이끄는 미국 여행기 '이서진의 달라달라'가 꾸밈없는 입담과 자연스러운 케미를 앞세워 색다른 재미를 예고했다.24일 서울시 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 넷플릭스 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 이서진과 나영석 PD, 김예슬 PD이 참석했다.'이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능이다. 텍사스를 제2의 고향으로 여기는 '텍사스 덕후' 이서진과 그를 올망졸망 따라나선 나영석 일행의 좌충우돌 여행이 웃음을 선사할 예정이라고 한다.이서진은 여행지로 텍사스를 선택한 이유에 대해 "아시는 분은 아시겠지만 미국에서는 텍사스주가 대세다. 많은 기업들이 그쪽으로 이주하고 있고, 테슬라 같은 회사들도 텍사스에 자리 잡고 있다"고 운을 뗐다. 이어 "텍사스에 관심을 갖고 자주 가다 보니까 날씨도 좋고 살기 좋은 곳이라 은퇴하면 이런 데서 살아야겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.특히 그는 오래 전부터 텍사스를 은퇴지로 염두에 두고 있었다고 강조했다. 이서진은 "꽤 됐다. 그 전부터 은퇴해서 살 곳은 텍사스 달라스라고 많이 얘기해왔다"고 말했다. 이어 "텍사스는 실제로 가본 사람이 많지 않다 보니 주변 사람들에게도 꼭 가봐야 한다고 이야기해왔다"고 전했다.기존 나영석-이서진 예능과 달리 이번에는 넷플릭스로 플랫폼을 옮기게 됐다. 이에 대해 이서진은 "'이서진의 달라달라'가 '이서진의 뉴욕뉴욕'에서 시작된 거지 않나"며 "'뉴욕뉴욕'은 유튜브였는데 ('달라달라'는) 넷플릭스와 한다고 해서 '열심히 해야 되겠구나'라는 생각이 들었다"고 솔직하게 털어놨다. 그러면서 이서진은 "유튜브 때는 유튜브라 대충하려고 했는데, 넷플릭스라 열심히 하려는 마음가짐이 생긴 것 같다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.촬영 에피소드도 전했다. 이서진은 "운동 경기를 보러 가면 그 팀의 옷을 입고 가는 게 예의라고 생각한다"며 "놀이동산에 가면 놀이동산 굿즈를 입으려고 한다. 그게 예의"라고 밝혔다.다만 15년 간 함께한 절친 나영석 PD는 이번 여행을 떠올리며 "경기장을 많이 갔는데 정작 경기는 없고 빈 경기장을 가는 일정이었다"고 말했다. 이어 "경기장에 갔다가 굿즈샵을 간다. 거기서 막 고른다. 그런데 정작 자기는 안 산다"며 "우리는 200~300불씩 쓰는데 본인은 이미 옛날에 샀다더라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.그러면서 "쇼핑이 포함된 여행 패키지 같은 느낌이었다. 그런 점이 특이한 경험이었다"고 전했다. 뿐만 아니라 "미국에서 옷을 얼마나 샀는지 모른다. 옷이 많이 늘었다"며 "옆에서 (이서진이) 가스라이팅처럼 계속 사라고 한다. 제작발표회에 입고 온 옷도 텍사스에서 산 것"이라고 폭로했다.이서진은 2025년 'SBS 연예대상'에서 남자 최우수상을 수상한 뒤 마음가짐을 털어놨다. 그는 "('달라달라'는) 작년 4월에 촬영한 거라 그 이후에 상을 받은 거긴 하다. 상 받기 전 마음이긴 하다"고 운을 뗐다.수상에 대한 생각을 묻자 그는 담담한 반응을 보였다. 이서진은 "요즘은 힘든 연극 배우의 삶을 살고 있기 때문에 연예대상에서 상 받은 것은 전혀 생각하고 있지 않다"고 밝혔다. 특히 이서진은 "연예대상은 2주면 다 잊히는 거 아니겠나. 별로 크게 생각하지 않는다"며 "대상은 남을지 모르겠지만 최우수상은 그냥 지나간다"고 웃어보였다.앞서 일부 시청자들 사이에서는 나영석 PD의 등장 분량이 과하다는 지적이 이어졌다. 나영석 PD의 분량이 늘어나면서 프로그램 몰입이 어렵다는 반응과 함께 연출자와 출연자의 경계가 흐려졌다는 비판이 일었던 바.이에 대해 나영석 PD는 "촬영이 끝난 뒤 편집을 하면서 잘못 생각한 것 같다는 느낌이 들었다"고 고개를 숙였다. 이어 "이우정 작가, 김대주 작가, 이서진 등 오래 함께한 동료들과의 케미를 자연스럽게 보여주려는 의도"라며 "미국을 잘 아는 이서진을 따라가는 콘셉트였다"고 설명했다.다만 결과적으로는 자신의 분량이 예상보다 많아졌다고 인정했다. 그는 "예전에는 촬영을 직접 하느라 화면에 거의 나오지 않았는데 이번에는 후배인 김예슬 PD가 연출을 맡으면서 어쩌다 보니 제가 많이 나오게 됐다. 민망하더라"고 털어놨다. 그러면서 "다음 시즌을 제작하게 된다면 제 분량은 확 줄이겠다"며 개선 의지를 보였다.예상 성적에 대해서 나영석 PD는 "좋은 성적을 기대하고 있진 않다"며 "원래는 소소하게 만드는 콘텐츠였는데 어쩌다 보니까 넷플릭스에서 공개하게 돼 부담이 생겼다"고 말했다. 다만" 넷플릭스 측에 물어보니 제작비 부담이 큰 작품이 아니라 괜찮다더라. 그래서 부담을 내려놓게 됐다"며 "해외 시장을 겨냥하기보다는 편하게 즐길 수 있는 힐링 콘텐츠로 봐주시면 좋겠다"고 덧붙였다.넷플릭스 '이서진의 달라달라'는 24일 오후 5시부터 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr