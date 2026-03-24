그룹 베이비돈크라이가 미니 1집 'AFTER CRY('애프터 크라이)로 컴백한다. /사진제공=피네이션

그룹 베이비 돈 크라이(Baby DONT Cry)가 뛰어난 실력에 대한 자신감을 표했다. 이들은 라이브 실력이 고스란히 드러나는 '앙코르 곡 부르기'가 목표라고 해 눈길을 끌었다.24일 베이비돈크라이는 서울 용산구에 위치한 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 미니 1집 'AFTER CRY('애프터 크라이) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.이현은 이번 앨범 활동 목표에 대해 "우리의 목표는 언제나 앙코르 곡 부르기다"라고 밝혔다. 그는 "음악방송 1위라는 목표 이룰 수 있으면 영광일 것 같다. 저희는 무조건 파트 체인지를 해보고자 한다. 재밌는 모습 보여드리고 싶다. 이동할 때 괜히 수상소감도 주고받고 파트도 주고받으면서 연습도 한다.또 "팬이 있는 어디든 투어로 찾아뵙는 게 우리의 목표"라던 이현은 "해외 진출을 위해서 더 열심히 준비하고 있다. 다른 분들에게 당당한 자신감을 드릴 수 있었으면 좋겠다. 먼저 저희부터 당당함을 가지려고 한다"고 설명했다. 이를 들은 베니는 "K팝이 세계적으로 큰 사랑을 받고 있지 않나. 그 아이돌 그룹 사이 하나라는 게 자랑스럽다. 기회만 된다면 어디든 달려가고 싶은 마음이다"라고 했다.'AFTER CRY'는 상처를 딛고 일어나 새로운 정체성이 태어나는 순간을 담은 미니 앨범이다. 이 앨범에는 타이틀 곡 'Bittersweet'(비터 스위트)을 비롯해 'Mama I'm Alright'(마마 아임 올라이트), 'Shapeshifter'(셰이프쉬프터), 'Moves Like Ciara'(무브스 라이크 시에라), 'Tears On My Pillow'(티어스 온 마이 필로우)까지 총 5곡이 수록돼 있다. 'Bittersweet'는 달콤하고 씁쓸한 기억을 그리는 곡으로 작사가 김이나가 작사를 도맡았다.한편, 베이비돈크라이의 첫 미니 앨범 'AFTER CRY'는 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr