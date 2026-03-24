그룹 베이비돈크라이가 미니 1집 'AFTER CRY('애프터 크라이)로 컴백한다. /사진제공=피네이션

그룹 베이비 돈 크라이(Baby DONT Cry)가 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST 'GOLDEN'(골든) 급 날카로운 고음을 라이브로 불러 놀라움을 자아냈다.24일 베이비돈크라이는 서울 용산구에 위치한 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 미니 1집 'AFTER CRY('애프터 크라이) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.타이틀 곡 'Bittersweet'은 댄스 팝 장르의 곡으로 엄청난 고음이 귀를 사로잡는 곡이다. 화려한 고음으로 유명한 'GOLDEN'이 연상될 정도다. 멤버들은 이날 무대에서 고음을 직접 라이브로 소화했다. 춤을 추면서도 탄탄한 보컬 실력으로 감탄을 자아냈다. 이에 대해 미아는 "이 노래가 정말 높다. 부를 수 있을까 싶은 정도였다. 열심히 준비하니 정말 되긴 하더라. 힘들게 연습했던 기억도 '달콤하고 씁쓸한' 순간이 됐다"고 털어놨다.'AFTER CRY'는 상처를 딛고 일어나 새로운 정체성이 태어나는 순간을 담은 미니 앨범이다. 이 앨범에는 타이틀 곡 'Bittersweet'을 비롯해 'Mama I'm Alright'(마마 아임 올라이트), 'Shapeshifter'(셰이프쉬프터), 'Moves Like Ciara'(무브스 라이크 시에라), 'Tears On My Pillow'(티어스 온 마이 필로우)까지 총 5곡이 수록돼 있다. 'Bittersweet'는 달콤하고 씁쓸한 기억을 그리는 곡으로 작사가 김이나가 작사를 도맡았다.한편, 베이비돈크라이의 첫 미니 앨범 'AFTER CRY'는 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr