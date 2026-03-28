사진=아레나

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배우 최우성이 <아레나 옴므 플러스> 4월호 화보를 촬영했다. 그는 신민아♥김우빈 부부와 에이엠 엔터테인먼트에서 한솥밥을 먹고 있다.드라마 <이 사랑 통역 되나요?>에서 고윤정의 매니저 김용우 역을 맡아 대중에게 확실히 얼굴을 알린 최우성은 이번 화보에서 각기 다른 분위기를 표현하며 앞으로 선보일 다채로운 매력을 사진에 담아냈다.인터뷰에서는 작품에 참여하는 즐거움에 관해 이야기했다. 그는 "캐릭터를 만들어가는 과정이 재미있다. 맡은 인물마다 직업과 살아온 배경이 모두 다르다. 나와 다른 사람이기에 그 역할을 표현하려면 그 인물을 알아가고 경험해야 한다. 그 과정이 정말 즐겁다. 또한 여러 사람이 만나 하나의 작품을 만들어간다는 점도 큰 기쁨이다. 그래서 늘 기대된다"고 말했다.그는 "감정을 크게 터뜨리는 연기를 해보고 싶다. 울면서 화를 내거나 깊은 내면의 감정이 폭발하는 인물을 연기해보고 싶다. 지금까지는 누군가의 남동생이거나 누군가를 챙겨주는 착한 캐릭터를 주로 맡아왔다. 감정을 드러내기보다 좋은 사람 역할이 많았다. 이제는 좋지 않은 모습도, 누군가를 혼내는 모습도, 너무 화가 나서 울고 싶어질 정도의 감정도 보여주고 싶다. 그런 모습을 통해 다양한 연기를 할 수 있는 배우라는 점을 각인시키고 싶다"고 전했다.앞으로의 행보가 더욱 기대되는 배우 최우성의 진솔한 이야기와 다채로운 모습을 담은 화보는 <아레나 옴므 플러스> 4월호에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr