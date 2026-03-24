김무열, 윤승아 / 사진 = 윤승아 SNS

배우 김무열·윤승아 부부가 완성형 비주얼의 3세 아들을 공개해 화제를 모았다.23일 윤승아는 자신의 SNS에 "귀여운 두 남자"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 김무열·윤승아 부부는 아들 원이와 함께 카페를 찾았다. 세 사람은 여유로운 시간을 보내며 환한 미소를 지었다.특히 아들 원이는 아빠 김무열과 꼭 닮은 외모로 눈길을 끌었다. 함께 공개된 사진에서 베이커리 쇼케이스 앞에서 빵을 바라보는 원이의 오똑한 콧대와 진한 눈썹이 이목을 집중시켰다. 해당 사진이 공개되자 누리꾼들은 "가려져도 보이는 원이의 잘생김", "너무 화목해보인다", "아들 진짜 많이 컸다" 등 폭풍 성장한 아들 원이에 대한 놀라움과 감탄, 응원 등의 반응을 보였다.한편, 윤승아는 지난 2015년 김무열과 결혼했다. 두 사람은 2023년 득남했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr