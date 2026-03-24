사진=곽튜브 SNS

사진=곽튜브 SNS

유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 긴장감에 발생한 귀여운 실수를 공유했다.곽튜브는 24일 자신의 인스타그램 스토리에 "당황해서 한심한 짓 1위"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 곽튜브가 차량 뒷면에 곧 태어날 아이 자리를 만들어 놓은 듯 문구를 종이에 손수 적어 붙여둔 모습. 쓰려던 문구는 '신생아 탑승중', '죄송합니다'였으나, 곽튜브는 '샌생아 죄송'. '탑승중 합니다'라고 적어 보는 이들의 미소를 유발했다.곽튜브는 이날 아들 출산 소식을 알렸다. 그는 "따뜻한 봄에 아빠가 됐다"며 "엄마를 많이 닮았다. 더 열심히 살겠다"고 전했다.곽튜브는 1992년생으로 올해 34세다. 215만명 이상의 유튜브 구독자를 보유하고 있으며 지난해 10월 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 아내는 곽튜브보다 5살 연하다. 공무원으로 재직 중인 것으로 알려졌다. 곽튜브는 올해 초 결혼 예정이었으나 아내의 혼전임신으로 식을 앞당겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr