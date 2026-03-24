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가수 강다니엘이 군복을 입은 모습을 올렸다.24일 강다니엘은 자신의 계정에 군복을 입은 늠름함을 뽐냈다. 군복에는 강다니엘의 이름이 쓰여져 있다. 앞서 강다니엘은 지난달 육군 현역으로 입대했으며 전역 예정일은 2027년 8월 8일이다.한편 강다니엘이 속한 워너원 측은 Mnet을 통해 완전체 리얼리티 예능 공개를 앞두고 있다. 강다니엘은 인트로 등 일부 회차에만 출연하는 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr