배우 김혜윤. / 사진제공=쇼박스

김혜윤이 공포 영화 '살목지'가 자신에게 좋은 필모그래피로 남을 것 같다고 밝혔다.24일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '살목지'(감독 이상민)의 언론시사회 및 기자간담회가 열렸다. 이상민 감독과 배우 김혜윤, 이종원, 김준한, 김영성, 오동민, 윤재찬, 장다아가 참석했다.'살목지'는 기이한 소문이 끊이지 않는 저수지인 살목지에 정체불명의 형체가 찍히면서 로드뷰 촬영팀이 재촬영을 위해 저수지로 다시 향하면서 벌어지는 일을 그린다.김혜윤은 로드뷰 서비스 회사 온로드미디어의 PD 한수인 역을 맡았다. 김혜윤은 "밤에 저수지를 봤던 느낌이 많이 무서웠다. 음산하고 스산한 느낌이 강했다"고 촬영 비하인드를 전했다.공포 영화는 과거부터 여배우들의 스타 등용문으로 꼽혀왔다. 김혜윤은 "평소 공포 영화를 좋아해서 촬영하는 동안 설렜다. 무엇보다 시나리오가 재밌었다. 캐릭터적으로도 연기해보고 싶었다. 저에게 좋은 커리어로 남을 것 같다"고 말했다.'살목지'는 오는 4월 8일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr