사진=텐아시아 DB, 장영란 SNS

방송인 장영란이 '연계 편성' 의혹에 입을 열었다.장영란은 24일 자신의 SNS를 통해 연계 편성 의혹에 해명했다. 지난 23일 한 유튜브 채널은 특정 건강 식품의 효능이 강조되는 프로그램이 방송되는 시간대, 홈쇼핑 채널에서 해당 건강 식품 판매돼 소비자의 구매를 유도한다며 '연계 편성' 의혹을 제기했다. 이 과정에서 장영란이 운영 중인 브랜드가 언급되며 논란에 휩싸였다.장영란은 "최근 유튜브 영상에서 제가 책임지고 있는 브랜드와 관련된 내용이 다뤄지며 많은 분들께 걱정과 심려를 끼쳐드린 것 같아 죄송하다"고 사과했다.이어 "현재 제기된 내용들을 하나하나 확인하고 있다"며 "지금까지는 관련 규정과 가이드라인을 준수해 진행해왔고 그 과정에서 어기거나 놓친 부분은 없는 것으로 보고 있다"고 밝혔다.논란이 된 '연계 편성' 구조에 대해서는 부인했다. 그는 "홈쇼핑이나 방송 연출 과정, 출연자 섭외에 관여한 사실은 없다"고 선을 그었다.그러면서도 장영란은 "적절하지 못한 출연자를 통해 제품이 소개되며 많은 분들께 불편함과 실망을 드린 점은 무겁게 받아들이고 있다. 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.그는 "좋은 제품을 더 많은 소비자에게 소개할 수 있는 방식이라고 생각했지만 그 과정이 다르게 느껴질 수 있다. 판단이 부족했다고 생각한다. 소비자 입장에서 어떤 점이 부족하게 느껴졌는지 더 꼼꼼히 돌아보겠다"며 "더 신중하고 세심하게 소통하겠다"고 약속했다.이어 "오랜 시간 만든 콘텐츠에 대한 질책도 무겁게 받아들이겠다. 부족했던 부분은 고치고 더 책임감 있게 나아가겠다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr