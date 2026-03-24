'아스퍼커 증후군' 김정태 아들, 美 유학에 갈등 터졌다…"이야기 하기 싫어" 분노 ('아빠하고')

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‘아들 바보’ 김정태가 아스퍼거 증후군으로 의심되는 ‘천재 소년’ 첫째 아들 김지후의 미국행 선언 때문에 갈등을 빚는다.오는 25일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 김정태가 ‘야꿍이’로 유명한 첫째 아들 김지후와 날 선 분위기를 연출한다. 16살 생일을 맞은 지후를 위해 김정태는 아들을 위한 생일상을 차렸다. 지후에게 깜짝 생일파티까지 준비한 김정태 가족은 아빠가 차려준 생일상과 함께 행복한 시간을 보냈다.그러나 지후가 생일 소원을 말하자 김정태의 표정이 어두워졌다. 지후의 소원은 “미국에서 살고 싶다”였기 때문이었다. 한국어보다 영어가 편한 지후는 ‘미국에서의 독립’을 꿈꾸고 있었다. 취미가 물리, 코딩, 애니메이션 제작인만큼 보통의 10대와는 달리 관심사가 특별한 지후는 친구를 사귀는 데에 어려움이 있었다. 그는 자신과 비슷한 사람이 미국에 많이 있다고 생각했고, “같은 관심사를 가진 사람들이 같은 나라에 있다고 생각하면 조금 더 좋은 느낌인 것 같다”며 미국에서 살고 싶은 이유를 밝혔다. 게다가 지후는 평소 아빠에게 “왜 난 미국인으로 태어나지 않았냐”고 진지하게 이야기한 적이 있을 정도로 미국 생활에 대한 꿈이 컸다.지후의 소원을 들은 김정태는 “엄마랑 아빠 없어도 돼?”라며 걱정했다. 이에 지후는 “미국에서 살겠다는 거지. 엄마, 아빠가 미워서 안 보고 싶다는 건 아니다”라고 답했다. 그러나 지후를 향한 걱정이 커진 김정태는 “조심해야 해. 아파트 렌트비 이런 거 내려면 너 엄청 일해야 해. 몸도 키워야 해”라고 지후의 말까지 끊어가며 갈등을 빚었다. 하고 싶은 말이 있지만, 계속된 아빠의 잔소리에 입 한 번 떼지 못한 지후는 결국 “그만!”이라고 외치며 아빠를 멈추게 했다.김정태는 “아빠가 조언하면 아빠 얘기를 들어야지”라며 쓴소리했지만, 지후는 “얘기하기 싫어. 아무랑도”라며 분노를 드러냈다. 지후는 “다 아는 이야기를 왜 자꾸 하는지”라고 속마음을 밝혔고, VCR을 지켜보던 전현무도 “이거 참 어려운 문제다”라며 한숨을 쉬었다.16세 아들의 미국행 선언으로 점점 격해져 버린 김정태 부자의 양보 없는 대화 현장은 이날 오후 10시 방송되는 '아빠하고 나하고 시즌3'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr